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18:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Вратарь Тейлор покинул расположение минского «Динамо» из-за проблем с визой

Вратарь минского «Динамо» Дэнни Тейлор покинул расположение команды и пропустит матч с ХК «Сочи» из-за проблем с визой, информирует пресс-служба белорусского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

«В тренировке не принимал участия Дэнни Тэйлор. Из-за визовых проблем канадский голкипер был вынужден вернуться в Минск сразу после матча с “Барысом”. Тем не менее в домашних поединках с “Северсталью” и ЦСКА Дэнни вернётся в состав», — указано в сообщении «Динамо».

Тэйлор пополнил состав «Динамо» совсем недавно, успев провести за команду три матча. Тэйлор в КХЛ выступал также за новосибирскую «Сибирь», хорватский «Медвешчак» и минское «Динамо», где провёл 19 матчей в сезоне-2014/15.

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