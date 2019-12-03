Вратарь Тейлор покинул расположение минского «Динамо» из-за проблем с визой

«В тренировке не принимал участия Дэнни Тэйлор. Из-за визовых проблем канадский голкипер был вынужден вернуться в Минск сразу после матча с “Барысом”. Тем не менее в домашних поединках с “Северсталью” и ЦСКА Дэнни вернётся в состав», — указано в сообщении «Динамо».



Тэйлор пополнил состав «Динамо» совсем недавно, успев провести за команду три матча. Тэйлор в КХЛ выступал также за новосибирскую «Сибирь», хорватский «Медвешчак» и минское «Динамо», где провёл 19 матчей в сезоне-2014/15.