Вратарь Тейлор покинул расположение минского «Динамо» из-за проблем с визой
Вратарь минского «Динамо» Дэнни Тейлор покинул расположение команды и пропустит матч с ХК «Сочи»
Вратарь минского «Динамо» Дэнни Тейлор покинул расположение команды и пропустит матч с ХК «Сочи»
«В тренировке не принимал участия Дэнни Тэйлор.
Тэйлор пополнил состав «Динамо» совсем недавно, успев провести за команду три матча. Тэйлор в КХЛ выступал также за новосибирскую «Сибирь», хорватский «Медвешчак» и минское «Динамо», где провёл 19 матчей в сезоне-2014/15.