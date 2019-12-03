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20:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Это мой дом. Часть меня навсегда здесь»: Боченски — о Казахстане, карьере в «Барысе» и сборной

Бывший капитан «Барыса» и сборной Казахстана Брэндон Боченски рассказал об эмоциях от поднятия его джерси под своды арены клуба.

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Церемония прошла 1 декабря. Вместе с Боченски, который прилетел из США, такой чести удостоились еще шесть хоккеистов. По словам экс-капитана, для него «Барыс» и Казахстан стали домом.

«Для меня «Барыс» стал домом. Как я хоккеист я выступал во многих клубах, но здесь мне нравилось играть больше всего. Я искал не просто команду, я искал братьев, друзей, единение, и «Барыс» дал мне это. Я хотел не только найти, но и приносить пользу своей игрой. «Барыс» значит для меня многое. Он стал моим домом в профессиональной карьере. Возвращаясь сюда, я чувствую, как-то, что остановилось в разуме, вновь ожило.

Часть меня всегда будет здесь. Надеюсь, что болельщики, посмотрев вверх. увидев мой свитер и подумав обо мне, всегда будут помнить, как я старался играть в каждом матче, выкладывался на 100 процентов и старался сделать всё для них. Осознавая все это, да, часть меня всегда будет здесь.

Думаю, самая важная часть моей работы — это то, что не важно, какой был счет или соперник, я всегда выкладывался. Думаю, это то, что болельщики ценят больше всего. Я сыграл 450 матчей, но они никогда не видели, чтобы я сдался. В каждом матче я выкладывался настолько, насколько это было возможно. Надеюсь, это все, что будут помнить обо мне.

Я взял казахстанское гражданство, играл за сборную, и Казахстан всегда будет в моем сердце. Это даже не второй дом, это дом для меня, это огромная часть моей жизни. Я приехал сюда, когда мне было 27, и теперь, будучи 37-летним, говорю, что это мой дом, а это многое значит, — сказал Боченски.

Отметим, что за «Барыс» Боченски играл с 2010 по 2017 год и в сезоне 2018/19. В 2017-м американец объявил о завершении карьеры, но в итоге вернулся через год. В КХЛ он провел 455 матчей и набрал 444 (179+265) очков.

В 2016 году Боченски получил гражданство и стал выступать за сборную. Он играл на трех чемпионатах мира, причем на двух был капитаном команды. За сборную Боченски набрал 12 (5+7) очков в 17 матчах.

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"Это мой дом. Часть меня навсегда здесь". Боченски - о Казахстане, карьере в "Барысе" и сборной
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