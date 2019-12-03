«Локомотив» по буллитам обыграл «Металлург» в матче КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев шайбы забросили Денис Алексеев (47-я минута) и Роман Савченко (54). У «Металлурга» отличились Григорий Дронов (37) и Деннис Расмуссен (50). Решающий буллит на счету Стефана Да Косты.

Защитник гостей Максим Матушкин провел 100-й матч в КХЛ. Да Коста отдал голевую передачу и вышел на первое место по результативности в текущем сезоне в составе «Локомотива» (9 шайб + 12 голевых передач), обогнав нападающего Антона Ландера (12+8).

В турнирной таблице Западной конференции «Локомотив» занимает седьмое место с 39 очками в 35 матчах. «Металлург» идет восьмым на Востоке, набрав 37 очков в 35 играх.

В следующем матче «Локомотив» 6 декабря примет московское «Динамо», «Металлург» днем ранее сыграет на выезде с уфимским «Салаватом Юлаевым».

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