«Локомотив» по буллитам обыграл «Металлург» в матче КХЛ

В составе хозяев шайбы забросили Денис Алексеев (47-я минута) и Роман Савченко (54). У «Металлурга» отличились Григорий Дронов (37) и Деннис Расмуссен (50). Решающий буллит на счету Стефана Да Косты.
Защитник гостей Максим Матушкин провел 100-й матч в КХЛ. Да Коста отдал голевую передачу и вышел на первое место по результативности в текущем сезоне в составе «Локомотива» (9 шайб + 12 голевых передач), обогнав нападающего Антона Ландера (12+8).
В турнирной таблице Западной конференции «Локомотив» занимает седьмое место с 39 очками в 35 матчах. «Металлург» идет восьмым на Востоке, набрав 37 очков в 35 играх.
В следующем матче «Локомотив» 6 декабря примет московское «Динамо», «Металлург» днем ранее сыграет на выезде с уфимским «Салаватом Юлаевым».
«Салават Юлаев» прервал четырехматчевую серию поражений, обыграв дома со счетом 5:2 челябинский «Трактор». «Сочи» на своем льду победил минское «Динамо» — 4:1, екатеринбургский «Автомобилист» в гостях в овертайме обыграл нижегородское «Торпедо» — 3:2.