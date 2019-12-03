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3 декабря, источник: ТАСС

«Локомотив» по буллитам обыграл «Металлург» в матче КХЛ

ТАСС, 3 декабря. Ярославский «Локомотив» победил в серии буллитов магнитогорский «Металлург» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев шайбы забросили Денис Алексеев (47-я минута) и Роман Савченко (54). У «Металлурга» отличились Григорий Дронов (37) и Деннис Расмуссен (50). Решающий буллит на счету Стефана Да Косты.

Защитник гостей Максим Матушкин провел 100-й матч в КХЛ. Да Коста отдал голевую передачу и вышел на первое место по результативности в текущем сезоне в составе «Локомотива» (9 шайб + 12 голевых передач), обогнав нападающего Антона Ландера (12+8).

В турнирной таблице Западной конференции «Локомотив» занимает седьмое место с 39 очками в 35 матчах. «Металлург» идет восьмым на Востоке, набрав 37 очков в 35 играх.

В следующем матче «Локомотив» 6 декабря примет московское «Динамо», «Металлург» днем ранее сыграет на выезде с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Салават Юлаев» прервал четырехматчевую серию поражений, обыграв дома со счетом 5:2 челябинский «Трактор». «Сочи» на своем льду победил минское «Динамо» — 4:1, екатеринбургский «Автомобилист» в гостях в овертайме обыграл нижегородское «Торпедо» — 3:2.

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Хоккей, КХЛ, Неделя 153.12.2019, 19:00 (МСК UTC+3)"Арена-2000", 6547 зрителей
Главные тренеры
Майк ПелиноИлья Воробьев
Вратари
Илья КоноваловВасилий Кошечкин
1-й период
10:43Николай Коваленко
14:37Командный штраф
2-й период
25:51Никита Черепанов
36:36Григорий Дронов(Сергей Мозякин, Андрей Нестрашил)
3-й период
46:34Денис Алексеев(Максим I Осипов)
49:00Деннис Расмуссен(Богдан Потехин)
53:00Роман Савченко(Стефан Да Коста, Александр Полунин)
56:50Командный штраф
57:12Эрик О`Делл
Овертайм
61:13Алексей Береглазов
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Стефан Да Коста(Локомотив)
Статистика
6Штрафное время6
3Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Московская область)
Главный судьяАлександр Соин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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