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14:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Напавший на капитана клуба КХЛ рассказал о подробностях конфликта с хоккеистом

Житель Хабаровска Алексей Марков рассказал свою версию конфликта с капитаном местного «Амура» Максимом Кондратьевым, в результате которого хоккеист оказался в больнице. Его цитирует портал «Губерния».

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По словам Маркова, он стремился избежать драки со спортсменом. Он объяснил, что перед инцидентом находился в своей машине на парковке у местного кафе, ждал жену. По кузову его машины кто-то нанес удар, Марков сделал замечание людям, находившимся в другой машине. В ответ хабаровчанин услышал оскорбления и вышел из автомобиля.

Марков утверждает, что в этот момент 36-летний Кондратьев уже подбегал к нему. «Ты как разговариваешь с моей женой?» — якобы кричал хоккеист. Марков подчеркнул, что спортсмен был в большой компании: «Все махали руками, он упал и потом не мог встать. Я старался обороняться. Их трое стояло, а я один — нужно было как-то защищать себя».

В данный момент полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести вреда, нанесенного здоровью Кондратьева.

О драке с участием капитана «Амура» стало известно 1 декабря. В заявлении клуба утверждалось, что спортсмен вступился за жену и получил повреждение в ходе драки.

Кондратьев выступает за хабаровский клуб с 2016 года. В его послужном списке значатся и команды Национальной хоккейной лиги — «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В 2011 году в составе «Салавата Юлаева» он завоевал Кубок Гагарина.

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