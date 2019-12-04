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16:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Витязь» переиграл «Амур» в серии буллитов в матче КХЛ

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Подмосковный «Витязь» в гостях по буллитам одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0). В составе гостей в основное время шайбы забросили Йоонас Няттинен (8-я минута) и Александр Семин (50). У хозяев дубль оформил Владислав Ушенин (16 и 58). Победный буллит забил Семин.

«Амур» в следующем матче примет китайский «Куньлунь» 9 декабря, а «Витязь» 6 декабря сыграет на выезде с владивостокским «Адмиралом».

Амур
2:3Б
1:1, 0:0, 1:1, 0:0
Витязь
Хоккей, КХЛ, Неделя 154.12.2019, 12:00 (МСК UTC+3)СЗК "Платинум-Арена", 4872 зрителя
Главные тренеры
Александр ГулявцевМихаил Кравец
Вратари
Евгений АликинИгорь Сапрыкин
1-й период
07:55Йоонас Няттинен(Александр Евсеенков, Павел Чернов)
15:41Владислав Ушенин(Вячеслав Ушенин)
2-й период
34:41Ондржей Витасек
3-й период
49:12Александр Семин(Миро Аалтонен, Алексей Макеев)
49:12Командный штраф
51:10Йоонас Няттинен
57:31Владислав Ушенин(Кирилл Рассказов)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Александр Семин(Витязь)
Статистика
4Штрафное время2
1Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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