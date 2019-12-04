«Витязь» переиграл «Амур» в серии буллитов в матче КХЛ
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Подмосковный «Витязь» в гостях по буллитам одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Подмосковный «Витязь» в гостях по буллитам одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0). В составе гостей в основное время шайбы забросили Йоонас Няттинен (8-я минута) и Александр Семин (50). У хозяев дубль оформил Владислав Ушенин (16 и 58). Победный буллит забил Семин.
«Амур» в следующем матче примет китайский «Куньлунь» 9 декабря, а «Витязь» 6 декабря сыграет на выезде с владивостокским «Адмиралом».
|Александр Гулявцев
|Михаил Кравец
|Евгений Аликин
|Игорь Сапрыкин
|07:55
|Йоонас Няттинен(Александр Евсеенков, Павел Чернов)
|15:41
|Владислав Ушенин(Вячеслав Ушенин)
|34:41
|Ондржей Витасек
|49:12
|Александр Семин(Миро Аалтонен, Алексей Макеев)
|49:12
|Командный штраф
|51:10
|Йоонас Няттинен
|57:31
|Владислав Ушенин(Кирилл Рассказов)
|победный бросок: Александр Семин(Витязь)
|4
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев(Россия, Воскресенск)
|Главный судья
|Иван Фатеев(Россия, Московская область)