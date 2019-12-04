«Витязь» переиграл «Амур» в серии буллитов в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0). В составе гостей в основное время шайбы забросили Йоонас Няттинен (8-я минута) и Александр Семин (50). У хозяев дубль оформил Владислав Ушенин (16 и 58). Победный буллит забил Семин.