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20:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Мы могли спасти эту игру». Андрей Скабелка — о «Йокерите» и тройке из «Барыса»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка после поражения «Йокериту» в КХЛ рассказал о ключевом моменте в матче. По словам специалиста, когда команда имеет на одного игрока больше, то должна выигрывать встречи, а с финским клубом вышло наоборот, передает корреспондент Vesti.kz.

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«Барыс» на своем льду проиграл сопернику из Финляндии и прервал трехматчевую победную серию в Лиге.

— Мы играли неплохо, я думаю, но «Йокерит» оказался сильнее нас. Это достаточно мастеровитая команда, и те немногочисленные ошибки, на мой взгляд, мы допустили, они превратили в голы. В большинстве, когда ты имеешь численное преимущество, то матчи выигрываются, а практически сегодня проиграли, пропустив, имея численное преимущество, вместо того, чтобы дожимать соперника. Мы дали возможность «Йокериту» довести матч до победы. Но ребята сражались до конца. Бились до конца. Можно выделить положительный момент, что мы могли спасти хотя бы очко. Но получилось, как получилось. Восстанавливаемся и готовимся к «Сочи».

— Когда мы увидим на льду Асетова и Блэкера?

— У нас хорошая команда. Она хорошо укомплектована. Ни один тренер не откажется от усиления, но сейчас середина сезона, и все сильные игроки при деле. Свои ребята прибавляют у нас. Даже тройка Сагадеева — с Гурковым и Петуховым… Много доставила хлопот. Они помогли зацепиться за матч, заработали удаление. Мы забили второй гол и могли спасти игру. Блэкер начнет завтра тренироваться. Насчет поездки — не знаю. Асетов? У него нормальное состояние. Возможно, что к следующей игре мы его подключим.

Наставник гостей Лаури Марьямяки отдал должное сопернику, выделив довольно сложные моменте в игре. Решающим стал, по его словам, третий гол в матче.

«Очень хороший матч был. “Барыс” играл очень хорошо. В первые минуты у нас были небольшие трудности, но потом мы заиграли лучше. Мы должны были активнее сыграть в начале третьего периода, но вышло наоборот. Играли очень пассивно. А потом был гол в меньшинстве… Последние семь были очень интересными — мы смотрели, что там происходит, и никто ничего не понимал», — подытожил тренер.

Добавим, что «Барыс» отправляется на выезд, где 7 и 9 декабря сыграет с «Сочи» и «Авангардом». После этого в турнире для подопечных Скабелки будет перерыв до 18 декабря.

Барыс
2:4
0:0, 0:2, 2:2
Йокерит
Хоккей, КХЛ, Неделя 154.12.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 4673 зрителя
Главные тренеры
Андрей СкабелкаЛаури Марьямяки
Вратари
Эдвард Паскуале(Эдвард Паскуале)Янис Калниньш
1-й период
17:56Аркадий Шестаков
2-й период
20:48Йессе Йоэнсуу
25:23Стив Мозес(Хенрик Хаапала, Йон Норман)
26:27Дмитрий Шевченко
37:38Брайан О`Нилл
38:54Антти Пильстрем
3-й период
44:07Роман Старченко
52:30Антти Пильстрем
52:53Марко Анттила(Янис Калниньш)
55:35Йессе Йоэнсуу
56:46Кертис Валк(Линус Виделль, Атте Охтамаа)
59:22Марко Анттила(Вели-Матти Савинайнен, Янис Калниньш)
Статистика
4Штрафное время8
4Игра в большинстве2
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Судейская бригада
Главный судьяАндрей Рогачев(Россия, Москва)
Главный судьяВладимир Букин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Йокерит
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