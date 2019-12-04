«Мы могли спасти эту игру». Андрей Скабелка — о «Йокерите» и тройке из «Барыса»

«Барыс» на своем льду проиграл сопернику из Финляндии и прервал трехматчевую победную серию в Лиге.

— Мы играли неплохо, я думаю, но «Йокерит» оказался сильнее нас. Это достаточно мастеровитая команда, и те немногочисленные ошибки, на мой взгляд, мы допустили, они превратили в голы. В большинстве, когда ты имеешь численное преимущество, то матчи выигрываются, а практически сегодня проиграли, пропустив, имея численное преимущество, вместо того, чтобы дожимать соперника. Мы дали возможность «Йокериту» довести матч до победы. Но ребята сражались до конца. Бились до конца. Можно выделить положительный момент, что мы могли спасти хотя бы очко. Но получилось, как получилось. Восстанавливаемся и готовимся к «Сочи».

— Когда мы увидим на льду Асетова и Блэкера?

— У нас хорошая команда. Она хорошо укомплектована. Ни один тренер не откажется от усиления, но сейчас середина сезона, и все сильные игроки при деле. Свои ребята прибавляют у нас. Даже тройка Сагадеева — с Гурковым и Петуховым… Много доставила хлопот. Они помогли зацепиться за матч, заработали удаление. Мы забили второй гол и могли спасти игру. Блэкер начнет завтра тренироваться. Насчет поездки — не знаю. Асетов? У него нормальное состояние. Возможно, что к следующей игре мы его подключим.

Наставник гостей Лаури Марьямяки отдал должное сопернику, выделив довольно сложные моменте в игре. Решающим стал, по его словам, третий гол в матче.

«Очень хороший матч был. “Барыс” играл очень хорошо. В первые минуты у нас были небольшие трудности, но потом мы заиграли лучше. Мы должны были активнее сыграть в начале третьего периода, но вышло наоборот. Играли очень пассивно. А потом был гол в меньшинстве… Последние семь были очень интересными — мы смотрели, что там происходит, и никто ничего не понимал», — подытожил тренер.