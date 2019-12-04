ЦСКА победил московское «Динамо» в матче КХЛ

Хоккей, КХЛ, Неделя 154.12.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 8456 зрителей
|Игорь Никитин
|Владимир Крикунов
|Илья Сорокин
|Иван Бочаров(Иван Бочаров)
|09:32
|Алексей Марченко
|10:49
|Юусо Хиетанен(Дмитрий Яшкин, Вадим Шипачев)
|18:31
|Сергей Толчинский(Александр Попов, Александр Романов)
|44:34
|Александр Романов
|48:01
|Константин Окулов
|56:18
|Андрей Алексеев
|57:41
|Максим Шалунов(Мэт Робинсон, Константин Окулов)
|6
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Антон Лаврентьев(Россия, Казань)