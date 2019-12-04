ЦСКА победил московское «Динамо» в матче КХЛ

ЦСКА победил московское «Динамо» в матче КХЛ

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл столичное «Динамо» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в присутствии 8456 зрителей.