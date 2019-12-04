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4 декабря, источник: ТАСС

ЦСКА победил московское «Динамо» в матче КХЛ

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл столичное «Динамо» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в присутствии 8456 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Сергей Толчинский (19-я минута) и Максим Шалунов (58). У «Динамо» отличился Юусо Хиетанен (11).

В следующем матче подопечные Владимира Крикунова 6 декабря в гостях сыграют с ярославским «Локомотивом», ЦСКА двумя днями позднее на выезде встретится с минским «Динамо».

Во время загрузки произошла ошибка.

Новосибирская «Сибирь» на своем льду обыграла омский «Авангард» (5:2), «Барыс» (Нур-Султан) на домашней площадке проиграл хельсинкскому «Йокериту» (2:4).

ЦСКА
2:1
1:1, 0:0, 1:0
ХК Динамо
Хоккей, КХЛ, Неделя 154.12.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 8456 зрителей
Главные тренеры
Игорь НикитинВладимир Крикунов
Вратари
Илья СорокинИван Бочаров(Иван Бочаров)
1-й период
09:32Алексей Марченко
10:49Юусо Хиетанен(Дмитрий Яшкин, Вадим Шипачев)
18:31Сергей Толчинский(Александр Попов, Александр Романов)
3-й период
44:34Александр Романов
48:01Константин Окулов
56:18Андрей Алексеев
57:41Максим Шалунов(Мэт Робинсон, Константин Окулов)
Статистика
6Штрафное время2
1Игра в большинстве3
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяАнтон Лаврентьев(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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