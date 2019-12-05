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14:38 (мск), источник: Vesti.kz

Соперник «Барыса» по конференции КХЛ расстался с обладателем Кубка Гагарина

Китайский «Куньлунь Ред Стар» расторг контракт с нападающим Войтеком Вольски, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

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В нынешнем сезоне 33-летний нападающий забросил две шайбы и сделал две результативные передачи в 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В среднем за матч канадский форвард проводил на льду 17 минут и 32 секунды. Последним матчем для Вольски стала встреча с «Авангардом» (2:3 Б, матч состоялся 28 ноября).

В прошедшем сезоне Вольски записал в актив 28 (11+17) очков в 44 матчах регулярного чемпионата за магнитогорский «Металлург» и «Куньлунь».

Всего в КХЛ обладатель Кубка Гагарина-2016 набрал 238 (100+138) очков в 334 матчах при показателе полезности «+50».

На данный момент «Куньлунь» занимает восьмое место в Восточной конференции, набрав 38 очков в 35 играх. Казахстанский «Барыс» идет четвертым (42).

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