Соперник «Барыса» по конференции КХЛ расстался с обладателем Кубка Гагарина

В нынешнем сезоне 33-летний нападающий забросил две шайбы и сделал две результативные передачи в 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В среднем за матч канадский форвард проводил на льду 17 минут и 32 секунды. Последним матчем для Вольски стала встреча с «Авангардом» (2:3 Б, матч состоялся 28 ноября).

В прошедшем сезоне Вольски записал в актив 28 (11+17) очков в 44 матчах регулярного чемпионата за магнитогорский «Металлург» и «Куньлунь».

Всего в КХЛ обладатель Кубка Гагарина-2016 набрал 238 (100+138) очков в 334 матчах при показателе полезности «+50».