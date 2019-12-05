Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Салават Юлаев
Металлург Мг
11
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Автомобилист
Хоккей. НХЛ
6.12
Бостон Брюинз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
6.12
Монреаль Канадиенс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
6.12
Тампа-Бэй Лайтнинг
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
6.12
Нью-Йорк Айлендерс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
6.12
Филадельфия Флайерз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
6.12
Каролина Харрикейнз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
6.12
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
6.12
Даллас Старз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
6.12
Калгари Флэймз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес Кингз
Вашингтон Кэпиталз
13
Хоккей. НХЛ
05:30
Эдмонтон Ойлерз
Оттава Сенаторз
25
Все события
Фоторепортажи
46Гончаренко рулит командой по телефону, болельщики и игроки ЦСКА отмечают День матери: лучшие фото
12«Локомотив» уступил «Байеру» и потерял шансы на евровесну
14:42 (мск), источник: СуперОмск

Хоккейный вундеркинд, устроивший сенсацию в КХЛ, оказался омичом

Одним из самых обсуждаемых игроков последних дней в КХЛ остается юный Ярослав Аскаров. Шутка ли — в ворота одного из лидеров лиги, питерского СКА, встал 17-летний школьник. Ему не хватило 8 дней, чтобы стать первым в списке самых молодых вратарей, дебютировавших в КХЛ. Отметим, несмотря на возраст, у парня внушительные габариты — 191 см роста и 80 кг веса.

Наверх

Как сообщают «Санкт-Петербургские ведомости», вундеркинд родом из Омска, начал заниматься хоккеем в пять лет. Глава семьи Владимир Аскаров — страстный болельщик, сумевший заразить своим увлечением невесту и будущую маму Ярослава.

«В школе “Авангарда” в ворота его поставили после того, как тренер обратил внимание на умение мальчишки выловить брошенную соперником шайбу. Получив массивную экипировку, юный Аскаров никак не мог сладить с “блином” и ловушкой. Оказалось, у парня нестандартный хват», — пишет издание.

Во время загрузки произошла ошибка.

Такая особенность редка у голкипером и создает большие трудности противникам, которым сложно перестроиться с обычной манеры бросков по воротам.

Семья уехала в Питер в 2015 году после приглашения парня в местную команду «Бульдоги», чей спонсор помог с жильем, назначил хоккеисту хорошую зарплату и обеспечил экипировку. Сначала Ярослав жил с отцом, работавшим сборщиком мебели, а затем подтянулись и мама с сестрой. С «Бульдогами» омский талант играл на турнирах разного уровня, пока не попал в систему подготовки СКА. Успешно выступал в этом сезоне за вторую команду «СКА-Нева» в ВХЛ, а перед матчем с ХК «Сочи» получил вызов в основной состав.

«Мне за три дня сказали, что выйду против “Сочи”, — вспоминал Аскаров после дебюта. — Мама до последнего не верила: “Правда играешь? Прямо с самого начала?”. Я, конечно, был приятно удивлен, но особо не волновался. В КХЛ ведь ничего нового для меня: та же шайба, те же игроки и ворота, только скорости выше», — рассказал Аскаров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Парню уже прочат большое будущее за океаном, североамериканские скауты пристально следят за карьерой экс-омича. В прогнозах на драфт НХЛ 2020 года ему отдают третье место, что может сделать Аскарова рекордсменом среди российских вратарей. Впрочем, некоторые аналитики и вовсе прочат ему первую строчку списка.

Остается лишь сожалеть, что таланта вовремя не разглядели в родном Омске. Сейчас в составе клуба из голкиперов своим воспитанником является только Денис Костин, но он лишь третий по очередности после Игоря Бобкова и Эмиля Гарипова. Последний недавно перешел из «Ак Барса», чтобы заменить травмированного Александра Судницына.

Дмитрий Олейник

Читайте также
СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Авангард
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Собаку Ирэн, едва поверившую людям, довели до состояния инвалида и внезапно
«Единая Россия» закрывается от СМИ на фоне слухов о замене Тетянникова
Решение WADA по российскому вопросу будет обязательным для МОК
В клубе РПЛ прокомментировали ситуацию с процедурой банкротства
Кто станет соперником сборной России в квалификации ЧМ-2022?
Россиянки разобрались с Японией на ЧМ и продлили победную серию
Алеся Кафельникова: ходит по подиуму и радует отца (фото)
Туктамышева лидирует после короткой программы в Загребе
Главе мировой легкой атлетики отказано в членстве в МОК
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь