Хоккейный вундеркинд, устроивший сенсацию в КХЛ, оказался омичом

Как сообщают «Санкт-Петербургские ведомости», вундеркинд родом из Омска, начал заниматься хоккеем в пять лет. Глава семьи Владимир Аскаров — страстный болельщик, сумевший заразить своим увлечением невесту и будущую маму Ярослава.
«В школе “Авангарда” в ворота его поставили после того, как тренер обратил внимание на умение мальчишки выловить брошенную соперником шайбу. Получив массивную экипировку, юный Аскаров никак не мог сладить с “блином” и ловушкой. Оказалось, у парня нестандартный хват», — пишет издание.
Такая особенность редка у голкипером и создает большие трудности противникам, которым сложно перестроиться с обычной манеры бросков по воротам.
Семья уехала в Питер в 2015 году после приглашения парня в местную команду «Бульдоги», чей спонсор помог с жильем, назначил хоккеисту хорошую зарплату и обеспечил экипировку. Сначала Ярослав жил с отцом, работавшим сборщиком мебели, а затем подтянулись и мама с сестрой. С «Бульдогами» омский талант играл на турнирах разного уровня, пока не попал в систему подготовки СКА. Успешно выступал в этом сезоне за вторую команду «СКА-Нева» в ВХЛ, а перед матчем с ХК «Сочи» получил вызов в основной состав.
«Мне за три дня сказали, что выйду против “Сочи”, — вспоминал Аскаров после дебюта. — Мама до последнего не верила: “Правда играешь? Прямо с самого начала?”. Я, конечно, был приятно удивлен, но особо не волновался. В КХЛ ведь ничего нового для меня: та же шайба, те же игроки и ворота, только скорости выше», — рассказал Аскаров.
Парню уже прочат большое будущее за океаном, североамериканские скауты пристально следят за карьерой экс-омича. В прогнозах на драфт НХЛ 2020 года ему отдают третье место, что может сделать Аскарова рекордсменом среди российских вратарей. Впрочем, некоторые аналитики и вовсе прочат ему первую строчку списка.
Остается лишь сожалеть, что таланта вовремя не разглядели в родном Омске. Сейчас в составе клуба из голкиперов своим воспитанником является только Денис Костин, но он лишь третий по очередности после Игоря Бобкова и Эмиля Гарипова. Последний недавно перешел из «Ак Барса», чтобы заменить травмированного Александра Судницына.