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22:53 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо», уступая 0:3 после первого периода, добралось до серии буллитов, но все же проиграло «Северстали»

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» по буллитам проиграли в домашнем матче чемпионата КХЛ череповецкой «Северстали», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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На первой же минуте противостояния голкипер «Динамо» Юнас Энрот несколько раз выручил свою команду. На выпад соперников «зубры» ответили серией атак, которые, впрочем, не увенчались успехом. В середине стартовой двадцатиминутки хоккеисты из Череповца увеличили скорости. В результате на 13-й минуте счет открыл нападающий гостей Игорь Гераськин. Его тут же поддержали партнеры по команде Никита Хлыстов и Богдан Якимов — 3:0.

Во втором периоде гости продолжили напирать на голкипера «зубров». Минчане успешно отстояли свои владения, а на 27-й минуте форвард «Динамо» Андрей Костицын сократил отставание в счете. Хозяева воодушевились и провели серию неплохих атак на ворота «Северстали», но голкипер череповчан Владислав Подъяпольский не оставил нападающим «Динамо» никаких шансов.

В третьей двадцатиминутке «зубры» продолжили оказывать давление на противников, и на 54-й минуте нападающий минчан Райан Спунер сократил отставание до одной шайбы, а под самый занавес периода счет сравнял его партнер по команде Тему Пулккинен — 3:3.

В овертайме команды не смогли выявить сильнейшего. В буллитной же серии точнее оказалась «Северсталь».

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта проведут на «Минск-Арене» 8 декабря против московского ЦСКА.

Динамо Мн
3:4Б
0:3, 1:0, 2:0, 0:0
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 156.12.2019, 19:10 (МСК UTC+3)"Минск-Арена", 9149 зрителей
Главные тренеры
Крэйг ВудкрофтАндрей Разин
Вратари
Юнас Энрот(Юнас Энрот)Владислав Подъяпольский
1-й период
12:46Игорь Гераськин(Егор Яковлев, Макар Хабаров)
13:31Никита Хлыстов(Егор Морозов, Виктор Балдаев)
14:53Богдан Якимов(Адам Лишка, Сергей Монахов)
15:54Командный штраф
2-й период
22:23Олег Евенко
26:35Андрей Костицын(Евгений Ковыршин, Райан Спунер)
29:23Александр Китаров
3-й период
46:00Командный штраф
52:35Кирилл Капустин
52:53Райан Спунер(Марк-Андре Граньяни)
53:56Райан Спунер
59:22Теему Пулккинен(Райан Спунер, Марк-Андре Граньяни)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Александр Петунин(Северсталь)
Статистика
6Штрафное время6
3Игра в большинстве3
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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