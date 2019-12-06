Минское «Динамо», уступая 0:3 после первого периода, добралось до серии буллитов, но все же проиграло «Северстали»

На первой же минуте противостояния голкипер «Динамо» Юнас Энрот несколько раз выручил свою команду. На выпад соперников «зубры» ответили серией атак, которые, впрочем, не увенчались успехом. В середине стартовой двадцатиминутки хоккеисты из Череповца увеличили скорости. В результате на 13-й минуте счет открыл нападающий гостей Игорь Гераськин. Его тут же поддержали партнеры по команде Никита Хлыстов и Богдан Якимов — 3:0.

Во втором периоде гости продолжили напирать на голкипера «зубров». Минчане успешно отстояли свои владения, а на 27-й минуте форвард «Динамо» Андрей Костицын сократил отставание в счете. Хозяева воодушевились и провели серию неплохих атак на ворота «Северстали», но голкипер череповчан Владислав Подъяпольский не оставил нападающим «Динамо» никаких шансов.

В третьей двадцатиминутке «зубры» продолжили оказывать давление на противников, и на 54-й минуте нападающий минчан Райан Спунер сократил отставание до одной шайбы, а под самый занавес периода счет сравнял его партнер по команде Тему Пулккинен — 3:3.

В овертайме команды не смогли выявить сильнейшего. В буллитной же серии точнее оказалась «Северсталь».