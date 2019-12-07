«Адмирал» переиграл «Куньлунь» по буллитам в матче КХЛ
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Владивостокский «Адмирал» на своем льду по буллитам обыграл китайский «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Владивостокский «Адмирал» на своем льду по буллитам обыграл китайский «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась со счетом 5:4 (1:0, 2:2, 1:2, 0:0, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Кирилл Воронин (19-я минута), Юрий Петров (27), Мартин Бакош (37) и Маркус Юнг (44). У проигравших дубль оформил Тайлер Вон (37 и 57), также голами отметились Брэндон Ип (26), и Итан Уэрек (58). Победный буллит в составе «Адмирала» забил Константин Глазачев.
«Адмирал» одержал вторую победу подряд в чемпионате КХЛ, «Куньлунь» прервал победную серию из трех матчей.
|Сергей Светлов
|Курт Фрэйзер
|Юсси Олкинуора
|Джереми Смит
|18:48
|Кирилл Воронин
|25:38
|Брэндон Йип(Жильбер Брюле)
|26:30
|Юрий Петров(Иван Лисин)
|34:18
|Адам Альмквист
|36:15
|Тайлер Вонг(Итан Уэрек, Райан Спроул)
|36:59
|Мартин Бакош(Владимир Бутузов, Шон Лалонд)
|39:21
|Виктор Бартли
|43:40
|Маркус Юнг(Мартин Бакош, Денис Вихарев)
|43:40
|Командный штраф
|54:08
|Денис Вихарев
|56:24
|Тайлер Вонг
|57:15
|Итан Уэрек(Тревор Мерфи)
|63:39
|Командный штраф
|победный бросок: Константин Глазачев(Адмирал)
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Евгений Ромасько(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)