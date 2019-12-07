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17:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Адмирал» переиграл «Куньлунь» по буллитам в матче КХЛ

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Владивостокский «Адмирал» на своем льду по буллитам обыграл китайский «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась со счетом 5:4 (1:0, 2:2, 1:2, 0:0, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Кирилл Воронин (19-я минута), Юрий Петров (27), Мартин Бакош (37) и Маркус Юнг (44). У проигравших дубль оформил Тайлер Вон (37 и 57), также голами отметились Брэндон Ип (26), и Итан Уэрек (58). Победный буллит в составе «Адмирала» забил Константин Глазачев.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Адмирал» одержал вторую победу подряд в чемпионате КХЛ, «Куньлунь» прервал победную серию из трех матчей.

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Адмирал
5:4Б
1:0, 2:2, 1:2, 0:0
Куньлунь
Хоккей, КХЛ, Неделя 157.12.2019, 10:00 (МСК UTC+3)КСК "Фетисов Арена"
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Вратари
Юсси ОлкинуораДжереми Смит
1-й период
18:48Кирилл Воронин
2-й период
25:38Брэндон Йип(Жильбер Брюле)
26:30Юрий Петров(Иван Лисин)
34:18Адам Альмквист
36:15Тайлер Вонг(Итан Уэрек, Райан Спроул)
36:59Мартин Бакош(Владимир Бутузов, Шон Лалонд)
39:21Виктор Бартли
3-й период
43:40Маркус Юнг(Мартин Бакош, Денис Вихарев)
43:40Командный штраф
54:08Денис Вихарев
56:24Тайлер Вонг
57:15Итан Уэрек(Тревор Мерфи)
Овертайм
63:39Командный штраф
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Константин Глазачев(Адмирал)
Статистика
4Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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