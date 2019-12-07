«Адмирал» переиграл «Куньлунь» по буллитам в матче КХЛ

Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась со счетом 5:4 (1:0, 2:2, 1:2, 0:0, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Кирилл Воронин (19-я минута), Юрий Петров (27), Мартин Бакош (37) и Маркус Юнг (44). У проигравших дубль оформил Тайлер Вон (37 и 57), также голами отметились Брэндон Ип (26), и Итан Уэрек (58). Победный буллит в составе «Адмирала» забил Константин Глазачев.