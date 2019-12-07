«Автомобилист» обыграл рижское «Динамо» в матче КХЛ
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 5:4 (2:0, 1:0, 2:4) в пользу «Автомобилиста», в составе которого шайбы забросили Дэн Секстон (5-я минута), Питер Холланд (18-я, 48-я) и Георгий Белоусов (39-я, 49-я). У «Динамо» отличились Бенджамин Маршалл (46-я), Микелис Редлихс (49-я), Никита Сетдиков (53-я) и Гинтс Мейя (59-я).
Следующий матч «Автомобилист» проведет 17 декабря на своем льду с хабаровским «Амуром». «Динамо», потерпевшее третье поражение подряд, 9 декабря в гостях сыграет с магнитогорским «Металлургом».
|Андрей Мартемьянов
|Гиртс Анкипанс
|Якуб Коварж
|Александр Салак(Александр Салак, Александр Салак, Андрей Макаров)
|03:17
|Даниелс Берзиньш
|03:31
|Робертс Мамчицс
|04:51
|Дэн Секстон(Алексей Василевский, Анатолий Голышев)
|16:09
|Джефф Плэтт
|17:05
|Питер Холланд(Андрей Обидин)
|18:19
|Рафаэль Батыршин
|33:24
|Колтон Гиллис
|38:04
|Георгий Белоусов(Вячеслав Литовченко)
|44:14
|Алексей Василевский
|44:14
|Колтон Гиллис
|45:38
|Бен Маршалл(Брэндон Макмиллан, Никита Сетдиков)
|47:23
|Питер Холланд(Денис Бодров, Михаил Мамкин)
|48:04
|Микелис Редлихс(Бен Маршалл, Лаурис Дарзиньш)
|48:24
|Георгий Белоусов(Вячеслав Литовченко, Никита Трямкин)
|51:09
|Николай Стасенко
|52:49
|Никита Сетдиков(Лаурис Дарзиньш)
|58:49
|Гинтс Мейя(Бен Маршалл, Лаурис Дарзиньш)
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|1
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Роман Щенев(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Артур Кулев(Россия, Санкт-Петербург)