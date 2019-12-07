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18:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Автомобилист» обыграл рижское «Динамо» в матче КХЛ

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 5:4 (2:0, 1:0, 2:4) в пользу «Автомобилиста», в составе которого шайбы забросили Дэн Секстон (5-я минута), Питер Холланд (18-я, 48-я) и Георгий Белоусов (39-я, 49-я). У «Динамо» отличились Бенджамин Маршалл (46-я), Микелис Редлихс (49-я), Никита Сетдиков (53-я) и Гинтс Мейя (59-я).

Следующий матч «Автомобилист» проведет 17 декабря на своем льду с хабаровским «Амуром». «Динамо», потерпевшее третье поражение подряд, 9 декабря в гостях сыграет с магнитогорским «Металлургом».

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Автомобилист
5:4
2:0, 1:0, 2:4
Динамо Р
Хоккей, КХЛ, Неделя 157.12.2019, 15:00 (МСК UTC+3)КРК "Уралец"
Главные тренеры
Андрей МартемьяновГиртс Анкипанс
Вратари
Якуб КоваржАлександр Салак(Александр Салак, Александр Салак, Андрей Макаров)
1-й период
03:17Даниелс Берзиньш
03:31Робертс Мамчицс
04:51Дэн Секстон(Алексей Василевский, Анатолий Голышев)
16:09Джефф Плэтт
17:05Питер Холланд(Андрей Обидин)
18:19Рафаэль Батыршин
2-й период
33:24Колтон Гиллис
38:04Георгий Белоусов(Вячеслав Литовченко)
3-й период
44:14Алексей Василевский
44:14Колтон Гиллис
45:38Бен Маршалл(Брэндон Макмиллан, Никита Сетдиков)
47:23Питер Холланд(Денис Бодров, Михаил Мамкин)
48:04Микелис Редлихс(Бен Маршалл, Лаурис Дарзиньш)
48:24Георгий Белоусов(Вячеслав Литовченко, Никита Трямкин)
51:09Николай Стасенко
52:49Никита Сетдиков(Лаурис Дарзиньш)
58:49Гинтс Мейя(Бен Маршалл, Лаурис Дарзиньш)
Статистика
8Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Щенев(Россия, Тольятти)
Главный судьяАртур Кулев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
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