«Автомобилист» обыграл рижское «Динамо» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 5:4 (2:0, 1:0, 2:4) в пользу «Автомобилиста», в составе которого шайбы забросили Дэн Секстон (5-я минута), Питер Холланд (18-я, 48-я) и Георгий Белоусов (39-я, 49-я). У «Динамо» отличились Бенджамин Маршалл (46-я), Микелис Редлихс (49-я), Никита Сетдиков (53-я) и Гинтс Мейя (59-я).