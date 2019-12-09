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14:10 (мск), источник: Vesti.kz

Сможет ли Андрей Скабелка с «Барысом» снова обыграть «Авангард»?

Казахстанский клуб «Барыс» в первый раз в сезоне сыграет с омским «Авангардом» — прямым конкурентом в дивизионе и потенциальным соперником по плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Корреспондент Vesti.kz задался вопросом, сможет ли Андрей Скабелка обыграть бывшую команду и получить психологическое преимущество перед следующими встречами.

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Источник: РИА "Новости"

В Балашихе пройдет матч, как принято говорить, за четыре очка. Если «Барыс» заберет два балла, то сократит отставание от омичей — сейчас казахстанская команда о на шесть очков. Есть ли предпосылки к успеху? Да, но их немного. Например, в последних результатах «Авангарда» нет стабильности: могут победить «Ак Барс», но проиграть «Динамо» из Минска. Этим можно воспользоваться, как в игре с «Сочи».

Хоккей

КХЛ 2019-2020
Неделя 16, 9.12.2019, 19:30

Авангард-Барыс-

Если поражение, то в овертайме

«Барыс» разучился проигрывать «с явным преимуществом» на выезде. Последнее поражение с разницей две и больше шайб датируются сентябрем, когда команда Скабелки уступила «Адмиралу» (0:3). Потом — или победы, или овертайм, или «Ак Барс». С учетом крепкой игры в обороне «Барыса» и не самой яркой атаки соперника, которая производит в среднем два-три гола за игру, борьба должна пройти в очень узком коридоре.

И если вспомнить, что «Барыс» стал опытным бойцом в овертаймах, а «Авангард» выиграл только один раз дополнительную пятиминутку (при четырех поражениях) и пять раз доводил игру до буллитов, можно с оптимизмом смотреть на возможность сыграть овертайм. Небольшое преимущество в пользу «Барыса».

«Барыс» не умеет побеждать «Авангард»?

Столичная команда действительно не очень хорошо играет с принципиальным соперником. Поражение в пятиматчевой серии в плей-офф прошлого сезона — тому подтверждение. Даже домашний лед не дал превосходства (два из четырех матчей проиграли на «Барыс-Арене»). А если копнуть глубже, то за все время участия в КХЛ клубы встречались 38 раз, в которых «Барыс» одержал всего 12 побед.

На гостевом льду в последний раз побеждали два года назад — 10 октября 2017 года матч выигран со счетом 4:3. Евгений Корешков, рулевой «Барыса» в тот момент, победил Скабелку. Следующие четыре встречи на льду омичей заканчивались в их пользу. Как главный тренер «Барыса» Скабелка лишь однажды победил Боба Хартли — в марте 2019 года со счетом 4:2.

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Ключевые фигуры

Казахстанский клуб прежде не особо славился обороной, давая голкиперам проявить себя. Ситуация немного изменилась, но дуэт Эдди Паскуале с Хенриком Карлссоном — один из лучших в лиге. Конечно, «Барыс» стал лучше обороняться, но многое, как и прежде, зависит от настроения вратарей. Если интернациональный дуэт в духе, то такой «Барыс» практически не остановить. Лучшим бомбардиром команды является казахстанец Роман Старченко (11+12), не уходящий со льда без гола три матча подряд.

У «Авангарда» сразу три игрока набрали по 24−25 очков — это защитник Вячеслав Войнов (7+17) и форварды Кирилл Семенов (8+17) с Тэйлором Беком (10+14). Статистически слабее смотрятся вратари омичей, но у Игоря Бобкова четыре «сухих» матча. Именно он остановил «Ак Барс», отразив все 17 бросков соперников.

Есть и еще одно обстоятельство, которое нельзя забывать. «Барыс» входит в ТОП-3 клубов «Востока» по игре на чужом льду (в 17 играх набрали 24 очков). Впереди только «Ак Барс» (26) и «Авангард» (25). По игре на своем льду омичи также вторые с 25 баллами, а лидирует «Ак Барс» (30). «Барыс» делит предпоследнюю позицию с «Амуром» (по 20 очков).

Напомним, матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Барысом» начнется в 22:30 по столичному времени. Омская команда лидирует в дивизионе Чернышева с 50 очками, а подопечные Скабелки с 44 баллами занимают третье место. Между конкурентами расположился «Салават Юлаев» (45).

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