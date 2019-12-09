У СКА уже 11 побед подряд. Петербург снова на вершине «Запада»
Армейцы в Москве победили «Динамо» — 3:2 Б.
Армейцы в Москве победили «Динамо» — 3:2 Б.
Почти два года «Динамо» не может победить СКА, что нельзя считать удивительным стечением обстоятельств. Петербуржцы по всем параметрам в последние сезоны были сильнее. Сейчас их текущая серия из десяти побед ничего не значила, если судить по первому периоду игры в Петровском парке. Хозяева были предельно мотивированы и на фоне соперника напоминали крепкий клуб НХЛ.
В начале чемпионата главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов жаловался, что клуб поспешил с переходом на североамериканскую коробку. На узком льду дома играет и СКА. Визуально казалось, что москвичи в отличие от армейцев
СКА выглядел растерянным, словно в полном составе прибыл на матч с пляжа. Динамовское великолепие нельзя списать только на хорошую физическую готовность, поскольку по игре в первых периодах команда в КХЛ идет лишь во втором десятке. Крикунов в свои солидные годы меньше всего похож на ретрограда, здорово адаптируется к действительности и как тренер совершенно не утратил актуальности.
СКА после эмоционально выматывающих матчей с ЦСКА и «Ак Барсом» несколько просел. В игре команду оставлял вратарь Александр Самонов, словно стремившийся оправдать обоснованность своего приглашения в сборную России на Кубок Первого канала и показать, что дело не только в клубной принадлежности. Он спасовал только раз, причем против него сыграл рикошет от клюшки собственного защитника Ярослава Дыбленко.
Нынешний СКА нельзя поставить в один ряд с самим собой даже образца прошлого сезона. Меньше звезд, больше работяг. Владимир Ткачев, самый яркий игрок команды в начале чемпионата, вернулся после травмы только в игре с «Динамо» и по объективным причинам был почти незаметен. Из очевидных плюсов, которые следует поставить в заслугу Алексею Кудашову, выделяется следующий — СКА способен держать удар. Армейцы не ломаются даже под колоссальным давлением, сохраняя стройность и порядок в своих действиях. Вернуться в дело петербуржцам помог один, но очень важный фактор — удаления соперника. Домашние трибуны реагировали на жесткий подход со стороны людей в полосатом соответствующим образом, держась себя при этом в рамках цензурной лексики. Пара эпизодов на повторах смотрелась неоднозначно. Однако эти шансы СКА еще надо было преобразовать в заброшенные шайбы. В большинстве армейцы в нынешнем чемпионате действуют неубедительно, расположившись по этому показателю на скромном 20-м месте. Игра в Петровском парке стала приятным исключением. Впервые за 20 матчей забил Дмитрий Кагарлицкий. Нападающий никак не может обрести себя после перехода в межсезонье именно из «Динамо» в СКА.
В начале третьего периодов на скамейку штрафников отправился капитан хозяев Вадим Шипачев — Наиль Якупов напомнил, что обладает безумной силы и точности щелчком. Форвард СКА из правого круга вбрасывания приложился по шайбе очень мощно и попал в ближнюю девятку — шансов среагировать у Ивана Бочарова было по минимуму.
Для «Динамо» развитие сюжета по худшему сценарию стало неожиданностью, поскольку они заслуживали как минимум ничьей в основное время. Лидеры команды проявляли старание и были заметны. Вот только в завершении у них ничего не клеилось. Спастись
Концовка основного времени и овертайм получились и нервными, и зрелищными. Тот самый случай, когда жалеть о потраченном времени и деньгах не приходится. Прервать неудачную серию «Динамо» так и не сумело. В серии послематчевых бросков гостям для победы хватило уверенности Самонова и единственного точного броска Евгения Кетова.
|Владимир Крикунов
|Алексей Кудашов
|Иван Бочаров
|Александр Самонов
|06:48
|Иван Игумнов(Максим Афиногенов, Андрей Миронов)
|19:25
|Владислав Ефремов
|28:28
|Дмитрий Моисеев
|30:20
|Дмитрий Кагарлицкий(Андрей Кузьменко)
|32:37
|Максим Афиногенов
|35:09
|Илья Каблуков
|40:56
|Вадим Шипачев
|42:05
|Наиль Якупов(Дмитрий Кагарлицкий)
|48:18
|Андрей Алексеев(Дмитрий Моисеев, Дмитрий Огурцов)
|победный бросок: Евгений Кетов(СКА)
|8
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)