У СКА уже 11 побед подряд. Петербург снова на вершине «Запада»

Источник: Спорт-Экспресс

Почти два года «Динамо» не может победить СКА, что нельзя считать удивительным стечением обстоятельств. Петербуржцы по всем параметрам в последние сезоны были сильнее. Сейчас их текущая серия из десяти побед ничего не значила, если судить по первому периоду игры в Петровском парке. Хозяева были предельно мотивированы и на фоне соперника напоминали крепкий клуб НХЛ.

В начале чемпионата главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов жаловался, что клуб поспешил с переходом на североамериканскую коробку. На узком льду дома играет и СКА. Визуально казалось, что москвичи в отличие от армейцев давным-давно к нему адаптировались. Активная игра у бортов, быстрое прохождение средней зоны, моментально включающийся прессинг при потере шайбы и прочие «фишки» в их исполнении выглядели бы естественными и для команд НХЛ. Тонкие передачи от Вадима Шипачева, агрессия Дмитрия Яшкина, своевременные подключения защитников и — совсем неожиданно — блестящая форма 40-летнего Максима Афиногенова еще больше разукрашивали содержательную игру «Динамо».

СКА выглядел растерянным, словно в полном составе прибыл на матч с пляжа. Динамовское великолепие нельзя списать только на хорошую физическую готовность, поскольку по игре в первых периодах команда в КХЛ идет лишь во втором десятке. Крикунов в свои солидные годы меньше всего похож на ретрограда, здорово адаптируется к действительности и как тренер совершенно не утратил актуальности.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_c50cda3f4486b7f1cd0e915a36790479_hd/q660249/ab324d63d1075c73261e568e3460b209/4731594996?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

СКА после эмоционально выматывающих матчей с ЦСКА и «Ак Барсом» несколько просел. В игре команду оставлял вратарь Александр Самонов, словно стремившийся оправдать обоснованность своего приглашения в сборную России на Кубок Первого канала и показать, что дело не только в клубной принадлежности. Он спасовал только раз, причем против него сыграл рикошет от клюшки собственного защитника Ярослава Дыбленко.

Нынешний СКА нельзя поставить в один ряд с самим собой даже образца прошлого сезона. Меньше звезд, больше работяг. Владимир Ткачев, самый яркий игрок команды в начале чемпионата, вернулся после травмы только в игре с «Динамо» и по объективным причинам был почти незаметен. Из очевидных плюсов, которые следует поставить в заслугу Алексею Кудашову, выделяется следующий — СКА способен держать удар. Армейцы не ломаются даже под колоссальным давлением, сохраняя стройность и порядок в своих действиях. Вернуться в дело петербуржцам помог один, но очень важный фактор — удаления соперника. Домашние трибуны реагировали на жесткий подход со стороны людей в полосатом соответствующим образом, держась себя при этом в рамках цензурной лексики. Пара эпизодов на повторах смотрелась неоднозначно. Однако эти шансы СКА еще надо было преобразовать в заброшенные шайбы. В большинстве армейцы в нынешнем чемпионате действуют неубедительно, расположившись по этому показателю на скромном 20-м месте. Игра в Петровском парке стала приятным исключением. Впервые за 20 матчей забил Дмитрий Кагарлицкий. Нападающий никак не может обрести себя после перехода в межсезонье именно из «Динамо» в СКА.

В начале третьего периодов на скамейку штрафников отправился капитан хозяев Вадим Шипачев — Наиль Якупов напомнил, что обладает безумной силы и точности щелчком. Форвард СКА из правого круга вбрасывания приложился по шайбе очень мощно и попал в ближнюю девятку — шансов среагировать у Ивана Бочарова было по минимуму.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_a77691941bc3002f5ac540e20fd65cac_hd/q660469/2b61e5e4ee70fff5c7ab8eaa52a88014/4731595048?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Для «Динамо» развитие сюжета по худшему сценарию стало неожиданностью, поскольку они заслуживали как минимум ничьей в основное время. Лидеры команды проявляли старание и были заметны. Вот только в завершении у них ничего не клеилось. Спастись бело-голубым удалось без участия Шипачева и К. Быстрая атака, завершившаяся голом Андрея Алексеева, оказалась успешной и эффектной одновременно.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_b55befc408870ea1af9fc352098c179a_hd/q660493/ec0fb12f113c5e7bac8237589f5ed2af/4731595063?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.