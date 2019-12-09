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22:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У СКА уже 11 побед подряд. Петербург снова на вершине «Запада»

Армейцы в Москве победили «Динамо» — 3:2 Б.

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Источник: Спорт-Экспресс

Почти два года «Динамо» не может победить СКА, что нельзя считать удивительным стечением обстоятельств. Петербуржцы по всем параметрам в последние сезоны были сильнее. Сейчас их текущая серия из десяти побед ничего не значила, если судить по первому периоду игры в Петровском парке. Хозяева были предельно мотивированы и на фоне соперника напоминали крепкий клуб НХЛ.

В начале чемпионата главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов жаловался, что клуб поспешил с переходом на североамериканскую коробку. На узком льду дома играет и СКА. Визуально казалось, что москвичи в отличие от армейцев давным-давно к нему адаптировались. Активная игра у бортов, быстрое прохождение средней зоны, моментально включающийся прессинг при потере шайбы и прочие «фишки» в их исполнении выглядели бы естественными и для команд НХЛ. Тонкие передачи от Вадима Шипачева, агрессия Дмитрия Яшкина, своевременные подключения защитников и — совсем неожиданно — блестящая форма 40-летнего Максима Афиногенова еще больше разукрашивали содержательную игру «Динамо».

СКА выглядел растерянным, словно в полном составе прибыл на матч с пляжа. Динамовское великолепие нельзя списать только на хорошую физическую готовность, поскольку по игре в первых периодах команда в КХЛ идет лишь во втором десятке. Крикунов в свои солидные годы меньше всего похож на ретрограда, здорово адаптируется к действительности и как тренер совершенно не утратил актуальности.

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СКА после эмоционально выматывающих матчей с ЦСКА и «Ак Барсом» несколько просел. В игре команду оставлял вратарь Александр Самонов, словно стремившийся оправдать обоснованность своего приглашения в сборную России на Кубок Первого канала и показать, что дело не только в клубной принадлежности. Он спасовал только раз, причем против него сыграл рикошет от клюшки собственного защитника Ярослава Дыбленко.

Нынешний СКА нельзя поставить в один ряд с самим собой даже образца прошлого сезона. Меньше звезд, больше работяг. Владимир Ткачев, самый яркий игрок команды в начале чемпионата, вернулся после травмы только в игре с «Динамо» и по объективным причинам был почти незаметен. Из очевидных плюсов, которые следует поставить в заслугу Алексею Кудашову, выделяется следующий — СКА способен держать удар. Армейцы не ломаются даже под колоссальным давлением, сохраняя стройность и порядок в своих действиях. Вернуться в дело петербуржцам помог один, но очень важный фактор — удаления соперника. Домашние трибуны реагировали на жесткий подход со стороны людей в полосатом соответствующим образом, держась себя при этом в рамках цензурной лексики. Пара эпизодов на повторах смотрелась неоднозначно. Однако эти шансы СКА еще надо было преобразовать в заброшенные шайбы. В большинстве армейцы в нынешнем чемпионате действуют неубедительно, расположившись по этому показателю на скромном 20-м месте. Игра в Петровском парке стала приятным исключением. Впервые за 20 матчей забил Дмитрий Кагарлицкий. Нападающий никак не может обрести себя после перехода в межсезонье именно из «Динамо» в СКА.

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В начале третьего периодов на скамейку штрафников отправился капитан хозяев Вадим Шипачев — Наиль Якупов напомнил, что обладает безумной силы и точности щелчком. Форвард СКА из правого круга вбрасывания приложился по шайбе очень мощно и попал в ближнюю девятку — шансов среагировать у Ивана Бочарова было по минимуму.

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Для «Динамо» развитие сюжета по худшему сценарию стало неожиданностью, поскольку они заслуживали как минимум ничьей в основное время. Лидеры команды проявляли старание и были заметны. Вот только в завершении у них ничего не клеилось. Спастись бело-голубым удалось без участия Шипачева и К. Быстрая атака, завершившаяся голом Андрея Алексеева, оказалась успешной и эффектной одновременно.

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Концовка основного времени и овертайм получились и нервными, и зрелищными. Тот самый случай, когда жалеть о потраченном времени и деньгах не приходится. Прервать неудачную серию «Динамо» так и не сумело. В серии послематчевых бросков гостям для победы хватило уверенности Самонова и единственного точного броска Евгения Кетова.

ХК Динамо
2:3Б
1:0, 0:1, 1:1, 0:0
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 169.12.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ВТБ Арена", 7442 зрителя
Главные тренеры
Владимир КрикуновАлексей Кудашов
Вратари
Иван БочаровАлександр Самонов
1-й период
06:48Иван Игумнов(Максим Афиногенов, Андрей Миронов)
19:25Владислав Ефремов
2-й период
28:28Дмитрий Моисеев
30:20Дмитрий Кагарлицкий(Андрей Кузьменко)
32:37Максим Афиногенов
35:09Илья Каблуков
3-й период
40:56Вадим Шипачев
42:05Наиль Якупов(Дмитрий Кагарлицкий)
48:18Андрей Алексеев(Дмитрий Моисеев, Дмитрий Огурцов)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Евгений Кетов(СКА)
Статистика
8Штрафное время2
1Игра в большинстве4
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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