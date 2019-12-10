Хоккеист «Барыса» и сборной Казахстана признан лучшим нападающим недели в КХЛ

Форвард вместе со столичной командой одержал победы в двух гостевых из трех матчах. В них Старченко забросил четыре шайбы (лучший результат недели). Нападающий казахстанского клуба забивал голы во всех матчах, отметившись дублем во встрече с ХК «Сочи» (одна из шайб стала победной).