Хоккеист «Барыса» и сборной Казахстана признан лучшим нападающим недели в КХЛ
Игрок сборной Казахстана Роман Старченко из «Барыса» признан лучшим нападающим недели в Континентальной хоккейной лиге, сообщает официальный сайт КХЛ.
Игрок сборной Казахстана Роман Старченко из «Барыса» признан лучшим нападающим недели в Континентальной хоккейной лиге, сообщает официальный сайт КХЛ.
Форвард вместе со столичной командой одержал победы в двух гостевых из трех матчах. В них Старченко забросил четыре шайбы (лучший результат недели). Нападающий казахстанского клуба забивал голы во всех матчах, отметившись дублем во встрече с ХК «Сочи» (одна из шайб стала победной).
Добавим, что Старченко с 12 голами является лучшим бомбардиром «Барысу» в текущем сезоне КХЛ. Также на его счету 12 ассистов.