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08:57 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-форвард сборной Швеции: Если бы не «Барыс», то, возможно, пришлось бы завязать с хоккеем

Шведский нападающий «Барыса» Линус Виделль в интервью Аllhockey.ru поделился впечатлениями от игры с «Витязем», в которой его команда победила со счетом 5:2, а сам он оформил дубль, а также признался, что мог завершить карьеру в этом сезоне, если бы не смог найти вариант с ее продолжением.

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— Вы забросили две шайбы в ворота «Витязя». Что вы можете сказать об игре?

— Думаю, что она была достаточно непростой. «Витязь» действовал достаточно неплохо, но у них не получилась игра в обороне. Считаю, что мы могли забивать гораздо больше.

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— Вам не показалось, что соперник был немного усталым? Все-таки ему пришлось играть еще и в четверг…

— Наверное, да. Конечно, всегда очень сложно играть два дня подряд. Именно поэтому нам нужно было постоянно давить на них.

— Как опишете моменты с вашими двумя голами?

— Они получились достаточно похожими друг на друга. В обоих случаях у меня получилось хорошо бросить. В каких-то матчах шайба заходит в ворота, а иногда с этим возникают проблемы. У нас в этом плане все было хорошо, а вот когда шайба в ворота не залетает, ты можешь проиграть.

— Это были ваши четвертый и пятый голы в составе «Барыса». Можете ли вы сказать, что окончательно адаптировались в команде?

— Думаю, что да. Я стал играть значительно увереннее и нашел химию в звене с Корбэном Найтом и Кертисом Волком.

— Вы пропустили начало сезона. Насколько трудно было вам влиться в команду?

— Конечно, это было нелегко, ведь я не выступал на протяжении достаточно долгого отрезка времени, в то время как остальные ребята играли. Очень нелегко вступать в сезон, не набирая очков. В этом случае ты теряешь уверенность. Но сейчас у меня все хорошо. Надеюсь, что продолжу так играть и дальше.

— В межсезонье вы говорили, что хотите играть только в КХЛ. Почему не хотели рассматривать варианты из других лиг?

— В то время я искал варианты с командами, которые находились бы относительно близко к моему дому, к Швеции. Если говорить конкретно, то с клубами из Москвы. Мне хотелось, чтобы я мог добраться домой за один перелет. С их стороны тоже был определенный интерес, но до конкретики не дошло. Пришлось на какое-то время вернуться в Швецию. Но теперь все это стало историей. Сейчас же я играю за «Барыс» и рад этому.

— Не беспокоились ли за текущий сезон из-за того, что у вас не было клуба?

— У меня были определенные предложения, но они не были убедительными на все сто процентов. Я сказал: «Нет», потому что они меня не устраивали. Возможно, мне пришлось бы завязать с хоккеем, но, к счастью, появился вариант с «Барысом». Здесь хорошая команда, которая мне подходит.

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— Какие у вас были первые впечатления от Казахстана и Нур-Султана?

— Всегда очень интересно посетить новые места. В этом и состоит преимущество нашей профессии — мы, хоккеисты, часто имеем возможность открывать для себя что-то новое. Нур-Султан отличается от тех городов, в которых я играл ранее. Здесь много красивых зданий и хороших ресторанов. Так что это достаточно интересный опыт для меня.

— Не пробовали еще кумыс и конину?

— Нет-нет, пока еще не пробовал. Пока не знаю, хочу ли я этого. Поживем — увидим. Но пока я ничего подобного не пробовал.

— Что вы в первую очередь посмотрели в Нур-Султане?

— Это хороший город с очень красивыми зданиями. Конкретно ответить не могу, но еще раз отмечу: он отличается от тех, в которых мне довелось играть до текущего момента.

Отметим, для «Барыса» победа над «Витязем» стала четвертой подряд. Казахстанский клуб имеет в своем активе 50 очков и занимает третье место в Восточной конференции, а «Витязь», набравший 47 баллов в 39 играх, идет пятым на «Западе».

В следующем матче «Барыс» 22 декабря в Москве в 22:30 по времени Нур-Султана встретится со «Спартаком».

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