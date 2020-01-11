Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
03:30
Каролина Харрикейнз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. КХЛ
10.01
Сочи
Спартак
Б
21
Хоккей. КХЛ
10.01
ЦСКА
Куньлунь
30
Хоккей. КХЛ
10.01
Йокерит
Северсталь
41
Хоккей. КХЛ
10.01
Динамо Мн
Витязь
32
Хоккей. КХЛ
10.01
Салават Юлаев
ХК Динамо
34
Хоккей. КХЛ
10.01
Сибирь
Локомотив
21
Все события
Фоторепортажи
10Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»
11Сборная России стала серебряным призером МЧМ
00:13 (мск), источник: Чемпионат.com

На матче «Динамо» — «Витязь» установлен антирекорд посещаемости «Минск-Арены» в КХЛ

На матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Динамо» (Минск) — «Витязь» был установлен антирекорд посещаемости «Минск-Арены» за всю историю выступления бело-голубых в КХЛ. Встречу, завершившуюся победой хозяев, посетили 5372 зрителя.

Наверх
Источник: AP 2020

Предыдущий антирекорд «Минск-Арены» датировался 2010 годом. Тогда на матч «Динамо» с «Атлантом» пришли 6050 человек.

Счёт в матче «Динамо» — «Витязь» был открыт в середине второго периода, шайбу забросил Марк-Андре Граньяни. Менее чем через минуту Александр Павлович удвоил преимущество белорусского клуба, а в начале третьего периода Андрей Костицын забросил третью шайбу.

«Витязь» сумел отыграть две шайбы. В составе гостей отличились Даниил Пыленков и Павел Воробей, но перевести игру в овертайм хоккеисты из Московской области не смогли.

«Динамо» одержало вторую победу в пяти последних матчах. «Витязь» потерпел первое поражение после двух побед подряд.

Динамо Мн
3:2
0:0, 2:0, 1:2
Витязь
Хоккей, КХЛ, Неделя 2110.01.2020, 19:10 (МСК UTC+3)"Минск-Арена", 5372 зрителя
Главные тренеры
Крэйг ВудкрофтМихаил Кравец
Вратари
Дэнни ТэйлорИлья Ежов(Илья Ежов, Петр Кочетков, Илья Ежов)
1-й период
13:21Александр Китаров
2-й период
22:15Джо Морроу
22:15Данила Моисеев
29:56Марк-Андре Граньяни(Райан Спунер, Артем Аносов)
30:57Александр Павлович(Андрей Костицын, Евгений Ковыршин)
32:17Якуб Ержабек
37:39Андрей Костицын
3-й период
44:50Андрей Костицын(Джо Морроу)
47:18Даниил Пыленков(Иван Ларичев, Данила Моисеев)
49:21Евгений Ковыршин
56:25Александр Китаров
57:21Павел Воробей(Якуб Ержабек)
59:38Алексей Бывальцев
Овертайм
60:00Алексей Бывальцев
60:00Алексей Бывальцев
Статистика
10Штрафное время36
2Игра в большинстве4
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЮрий Цыплаков(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Витязь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Новая жена Алдонина восхититила пользователей соцсетей!
Новый глава WADA прокомментировал скандал в российском спорте
Юрий Семин рассказал о трансферных целях «Локомотива»
Слуцкий объяснил, почему Березуцкие не вошли в штаб «Рубина»
СМИ: Эрнесто Вальверде согласовал свой уход из «Барселоны»
Новички «Динамо» в Турции: один футболист и два тренера
Дубль Кирилла Капризова принес ЦСКА победу в матче КХЛ
Игрок «Чертаново» отправился на стажировку в «Манчестер Юнайтед»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь