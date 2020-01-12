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17:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Форвард «Адмирала» забил «Ак Барсу» гол сезона, обведя всю команду

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Нападающий «Адмирала» Никита Коростелев отметился эффектной шайбой в ворота «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В концовке первого периода, при счете 1:0 в пользу «Адмирала», Коростелев подобрал шайбу вблизи своих ворот, обвел нескольких соперников эффектным финтом и переиграл вратаря казанцев Адама Рейдеборна.

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Для 22-летнего нападающего гол в ворота «Ак Барса» стал первым в карьере в КХЛ. Коростелев присоединился к «Адмиралу» в конце декабря 2019 года, ранее контракт форварда принадлежал ЦСКА.

Матч завершился со счетом 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) в пользу «Адмирала». Команда из Владивостока занимает девятое место в Восточной конференции, набрав 49 очков в 45 матчах.

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Адмирал
5:1
2:0, 2:1, 1:0
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 2112.01.2020, 10:00 (МСК UTC+3)КСК "Фетисов Арена", 4589 зрителей
Главные тренеры
Сергей СветловДмитрий Квартальнов
Вратари
Александр ТрушковАдам Рейдеборн(Амир Мифтахов)
1-й период
13:48Кирилл Пилипенко(Константин Глазачев)
15:25Никита Коростелев(Владимир Бутузов, Григорий Желдаков)
16:48Мартин Бакош
16:48Альберт Яруллин
2-й период
27:17Кирилл Пилипенко(Александр Мерескин, Константин Глазачев)
30:51Джастин Азеведо(Альберт Яруллин, Кирилл Петров)
31:30Александр Коннов
31:30Владислав Кара
33:31Адам Альмквист(Шон Лалонд, Маркус Юнг)
34:14Кирилл Петров
3-й период
42:40Йессе Виртанен
44:39Адам Альмквист(Денис Вихарев, Маркус Юнг)
47:11Маркус Юнг
51:42Никита Коростелев
51:42Патрис Кормье
53:42Никита Коростелев
Статистика
13Штрафное время13
2Игра в большинстве2
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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