Форвард «Адмирала» забил «Ак Барсу» гол сезона, обведя всю команду

В концовке первого периода, при счете 1:0 в пользу «Адмирала», Коростелев подобрал шайбу вблизи своих ворот, обвел нескольких соперников эффектным финтом и переиграл вратаря казанцев Адама Рейдеборна.

Для 22-летнего нападающего гол в ворота «Ак Барса» стал первым в карьере в КХЛ. Коростелев присоединился к «Адмиралу» в конце декабря 2019 года, ранее контракт форварда принадлежал ЦСКА.

Матч завершился со счетом 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) в пользу «Адмирала». Команда из Владивостока занимает девятое место в Восточной конференции, набрав 49 очков в 45 матчах.