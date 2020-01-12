ЦСКА впервые с 2012 года проиграл «Автомобилисту» в домашнем матче КХЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе ЦСКА шайбы забросили Кирилл Капризов (2-я минута), Александр Попов (4). У победителей отличились Найджел Доус (30), Степан Хрипунов (30). Победный буллит на счету Дэна Секстона. Капризов продлил результативную серию до пяти матчей и вышел на первое место в списке снайперов чемпионата с 22 шайбами.

ЦСКА впервые с 19 февраля 2012 года проиграл «Автомобилисту» на домашней площадке, тогда встреча в Москве завершилась победой екатеринбургского клуба со счетом 2:0.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 70 очков в 47 матчах. «Автомобилист» идет четвертым на Востоке, имея в активе 59 очков после 46 встреч. В следующем матче ЦСКА примет минское «Динамо», «Автомобилист» в гостях встретится с череповецкой «Северсталью». Обе встречи пройдут 14 января.