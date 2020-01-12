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20:02 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА впервые с 2012 года проиграл «Автомобилисту» в домашнем матче КХЛ

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Столичный ЦСКА по буллитам уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в присутствии 8331 зрителя.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе ЦСКА шайбы забросили Кирилл Капризов (2-я минута), Александр Попов (4). У победителей отличились Найджел Доус (30), Степан Хрипунов (30). Победный буллит на счету Дэна Секстона. Капризов продлил результативную серию до пяти матчей и вышел на первое место в списке снайперов чемпионата с 22 шайбами.

ЦСКА впервые с 19 февраля 2012 года проиграл «Автомобилисту» на домашней площадке, тогда встреча в Москве завершилась победой екатеринбургского клуба со счетом 2:0.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 70 очков в 47 матчах. «Автомобилист» идет четвертым на Востоке, имея в активе 59 очков после 46 встреч. В следующем матче ЦСКА примет минское «Динамо», «Автомобилист» в гостях встретится с череповецкой «Северсталью». Обе встречи пройдут 14 января.

В другом матче игрового дня челябинский «Трактор» на домашней площадке в серии буллитов проиграл «Сочи» (2:3). Перед матчем под свод арены был поднят именной стяг форварда Сергея Гомоляко, который выступал за «Трактор» с 1987 по 1995 год. Гомоляко является чемпионом России, обладателем Кубка России, победителем Евролиги.

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Хоккей, КХЛ, Неделя 2112.01.2020, 17:00 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 8331 зритель
Главные тренеры
Игорь НикитинАндрей Мартемьянов
Вратари
Илья СорокинЯкуб Коварж
1-й период
01:17Кирилл Капризов(Антон Слепышев, Максим Шалунов)
03:11Александр Попов(Сергей Толчинский, Богдан Киселевич)
13:31Степан Хрипунов
2-й период
29:13Найджел Доус(Анатолий Голышев, Никита Трямкин)
29:34Степан Хрипунов(Павел Дацюк, Артем Гареев)
3-й период
48:57Алексей Марченко
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Дэн Секстон(Автомобилист)
Статистика
2Штрафное время2
1Игра в большинстве1
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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