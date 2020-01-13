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18:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Жесткий и интенсивный». Нападающий «Барыса» — о противостоянии с «Авангардом» и домашних играх в КХЛ

Нападающий «Барыса» Дмитрий Шевченко охарактеризовал сезонное противостояние с омским «Авангардом» в интервью корреспонденту Vesti.kz. Также габаритный форвард попытался объяснить не очень успешную игру в регулярном чемпионате на «Барыс Арене» и привел в пример стартовавшую домашнюю серию.

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Подопечные Андрея Скабелки проиграли третий матч в сезоне с омской командой, но Шевченко нашел позитивный момент в противостоянии.

— Хорошая игра была с интересным соперником. Приятно встречаться с такими командами. Ничего на нас не давило, а наоборот. Скажу, что для хорошей игры и команда хорошая. Обыграть их… Еще за тот сезон, за плей-офф, а у нас все стык в стык все идет. Такие игры хорошие — от ножа идут.

— Дмитрий, а почему команда в этом сезоне играет в гостях лучше, чем дома?

— Могу за эти матчи сказать. Когда мы приезжаем после серии на «Западе», когда находимся там долго, то особенно в первых играх, как мне кажется, у нас все поражения. Не знаю, с чем это связано. Может быть, с часовыми поясами связано или усталость накапливается именно к этой игре. Не знаю даже…

— Когда команду видишь в гостях, то есть уверенность, что она выиграет. Дома такой уверенности скорее нет, чем она есть.

— Может быть, и психологически мы не так уверены в себе дома, потому что понимаем, что дома играем хуже и присутствует осторожность. Она нас подводит в реализации моментов, в хладнокровии и везении. А в гостях мы знаем, что играем лучше, и чувствуем себя свободнее. Может быть, это, а возможно — что-то другое.

— Матчи с «Авангардом» стоят отдельно для нас. На четвертый матч в сезоне будет, наверное, особенный настрой.

— Я думаю, да. Мы с ними играем буквально через несколько матчей. И эта игра будет такой же, как первая и четвертая. Думаю, это будет жесткий и интенсивный матч.

Напомним, «Барыс» открыл домашнюю серию игр поражением от «Авангарда» — 0:3, а на следующий день победил «Локомотив» — 4:3. На 14 января намечен матч «Барыса» с уфимским «Салаватом Юлаевым», а на 16-е — «Металлургом» из Магнитогорска.

Барыс
4:3ОТ
2:0, 1:2, 0:1
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 2112.01.2020, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 5376 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаМайк Пелино
Вратари
Хенрик КарлссонАлександр Лазушин
1-й период
04:07Аркадий Шестаков
07:58Никита Михайлис(Аркадий Шестаков, Джесси Блэкер)
10:09Джесси Блэкер
19:59Корбан Найт(Атте Охтамаа, Линус Виделль)
2-й период
20:23Антон Ландер
30:26Антон Ландер
30:54Дастин Бойд(Никита Михайлис, Джесси Блэкер)
31:43Рушан Рафиков(Магнус Пяярви-Свенссон)
39:18Джесси Блэкер
3-й период
44:37Кертис Валк
45:44Стефан Да Коста(Антон Ландер)
47:26Джесси Блэкер
47:26Антон Ландер
48:53Якуб Накладал
Овертайм
62:20Антон Сагадеев(Роман Старченко, Дмитрий Гурков)
Статистика
10Штрафное время6
2Игра в большинстве4
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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