«Жесткий и интенсивный». Нападающий «Барыса» — о противостоянии с «Авангардом» и домашних играх в КХЛ

Подопечные Андрея Скабелки проиграли третий матч в сезоне с омской командой, но Шевченко нашел позитивный момент в противостоянии.

— Хорошая игра была с интересным соперником. Приятно встречаться с такими командами. Ничего на нас не давило, а наоборот. Скажу, что для хорошей игры и команда хорошая. Обыграть их… Еще за тот сезон, за плей-офф, а у нас все стык в стык все идет. Такие игры хорошие — от ножа идут.

— Дмитрий, а почему команда в этом сезоне играет в гостях лучше, чем дома?

— Могу за эти матчи сказать. Когда мы приезжаем после серии на «Западе», когда находимся там долго, то особенно в первых играх, как мне кажется, у нас все поражения. Не знаю, с чем это связано. Может быть, с часовыми поясами связано или усталость накапливается именно к этой игре. Не знаю даже…

— Когда команду видишь в гостях, то есть уверенность, что она выиграет. Дома такой уверенности скорее нет, чем она есть.

— Может быть, и психологически мы не так уверены в себе дома, потому что понимаем, что дома играем хуже и присутствует осторожность. Она нас подводит в реализации моментов, в хладнокровии и везении. А в гостях мы знаем, что играем лучше, и чувствуем себя свободнее. Может быть, это, а возможно — что-то другое.

— Матчи с «Авангардом» стоят отдельно для нас. На четвертый матч в сезоне будет, наверное, особенный настрой.

— Я думаю, да. Мы с ними играем буквально через несколько матчей. И эта игра будет такой же, как первая и четвертая. Думаю, это будет жесткий и интенсивный матч.