«Амур» проиграл шестой матч КХЛ подряд, уступив по буллитам «Ак Барсу»
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Хоккеисты казанского «Ак Барса» обыграли по буллитам хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Хоккеисты казанского «Ак Барса» обыграли по буллитам хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в Хабаровске завершилась победой гостей со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0). В основное время шайбы в составе «Ак Барса» забросили Михаил Глухов (13-я минута) и Джастин Азеведо (41-я). У «Амура» отличились Игорь Руденков (4-я) и Михал Йордан (54-я). Победу казанцам в серии буллитов принес Дмитрий Воронков.
«Амур», потерпевший шестое поражение подряд, в следующем матче 16 января примет новосибирскую «Сибирь». «Ак Барс» в этот же день сыграет в гостях с китайским «Куньлунем».
|Александр Гулявцев
|Дмитрий Квартальнов
|Марек Лангхамер(Евгений Аликин)
|Тимур Билялов
|03:16
|Игорь Руденков(Никита Камалов)
|04:06
|Владимир Галузин
|12:58
|Михаил Глухов
|13:58
|Кирилл Рассказов
|22:02
|Михаил Глухов
|36:17
|Патрис Кормье
|36:55
|Станислав Галиев
|40:34
|Джастин Азеведо(Микаэль Викстранд, Йессе Виртанен)
|41:30
|Александр Горшков
|49:52
|Михал Йордан
|51:44
|Никита Камалов
|53:27
|Михал Йордан
|63:48
|Вячеслав Ушенин
|63:48
|Михаил Глухов
|победный бросок: Дмитрий Воронков(Ак Барс)
|12
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|1
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Гусев(Россия, Серов)
|Главный судья
|Виктор Бирин(Россия, Москва)