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15:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Амур» проиграл шестой матч КХЛ подряд, уступив по буллитам «Ак Барсу»

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Хоккеисты казанского «Ак Барса» обыграли по буллитам хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Хабаровске завершилась победой гостей со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0). В основное время шайбы в составе «Ак Барса» забросили Михаил Глухов (13-я минута) и Джастин Азеведо (41-я). У «Амура» отличились Игорь Руденков (4-я) и Михал Йордан (54-я). Победу казанцам в серии буллитов принес Дмитрий Воронков.

«Амур», потерпевший шестое поражение подряд, в следующем матче 16 января примет новосибирскую «Сибирь». «Ак Барс» в этот же день сыграет в гостях с китайским «Куньлунем».

Амур
2:3Б
1:1, 0:0, 1:1, 0:0
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 2214.01.2020, 12:00 (МСК UTC+3)СЗК "Платинум-Арена"
Главные тренеры
Александр ГулявцевДмитрий Квартальнов
Вратари
Марек Лангхамер(Евгений Аликин)Тимур Билялов
1-й период
03:16Игорь Руденков(Никита Камалов)
04:06Владимир Галузин
12:58Михаил Глухов
13:58Кирилл Рассказов
2-й период
22:02Михаил Глухов
36:17Патрис Кормье
36:55Станислав Галиев
3-й период
40:34Джастин Азеведо(Микаэль Викстранд, Йессе Виртанен)
41:30Александр Горшков
49:52Михал Йордан
51:44Никита Камалов
53:27Михал Йордан
Овертайм
63:48Вячеслав Ушенин
63:48Михаил Глухов
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Дмитрий Воронков(Ак Барс)
Статистика
12Штрафное время12
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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