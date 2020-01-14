«Амур» проиграл шестой матч КХЛ подряд, уступив по буллитам «Ак Барсу»

Встреча в Хабаровске завершилась победой гостей со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0). В основное время шайбы в составе «Ак Барса» забросили Михаил Глухов (13-я минута) и Джастин Азеведо (41-я). У «Амура» отличились Игорь Руденков (4-я) и Михал Йордан (54-я). Победу казанцам в серии буллитов принес Дмитрий Воронков.