«Барыс» победил «Салават Юлаев» в матче с дублями Бойда и Шестакова
Казахстанский «Барыс» победил уфимский «Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский «Барыс» победил уфимский «Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 14 января, в
Первым в матче отличился «Барыс» — на пятой минуте забил Дастин Бойд. Отыграться гости смогли довольно быстро и ответили шайбой Владислава Картаева на девятой минуте. Однако на перерыв, ведя в счете, ушли хозяева, у которых на 15-й минуте дубль оформил Бойд.
Второй период получился равным. На 27-й минуте «Барыс» довел счет до 3:1, благодаря шайбе Аркадия Шестакова. После этого гости сменили вратаря, а хозяева получили большинство, однако всего через 60 секунд умудрились пропустить — за «СЮ» в меньшинстве забил Александр Кадейкин.
В третьем периоде случились еще три шайбы. На 43-й минуте Вячеслав Солодухин помог «СЮ» сравнять счет — 3:3, но «Барыс» ответил на это голами Шестакова на 56-й, который оформил дубль, и чемпиона мира в составе сборной Финляндии Атте Охтамаа на 57-й.
Для «Барыса» этот матч стал третьим в домашней серии. Ранее команда Андрея Скабелки победила ярославский «Локомотив» со счетом 4:3) и проиграла омскому «Авангарду» — 0:3.
С 63 очками после 48 игр «Барыс» идет третьим в Восточной конференции, а «СЮ» с 52 баллами после 48 матчей занимает седьмое место. Казахстанский клуб в таблице дивизиона Чернышева располагается вторым, а уфимский — третьим.
Домашняя серия для «Барыса» завершится 16 января, когда в 19:30 по времени
|Андрей Скабелка
|Николай Цулыгин
|Хенрик Карлссон
|Андрей Кареев(Юха Метсола)
|04:41
|Дастин Бойд(Джесси Блэкер)
|08:11
|Владислав Картаев(Линус Умарк, Алексей II Семенов)
|14:13
|Дастин Бойд(Павел Акользин, Атте Охтамаа)
|26:28
|Аркадий Шестаков(Егор Шалапов, Кертис Валк)
|26:28
|Командный штраф
|27:28
|Александр Кадейкин(Евгений Лисовец)
|31:36
|Дмитрий Шевченко
|42:29
|Вячеслав Солодухин(Владимир Жарков)
|55:33
|Аркадий Шестаков(Никита Михайлис, Егор Шалапов)
|56:22
|Атте Охтамаа(Егор Петухов, Дмитрий Гурков)
|2
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1
|Главный судья
|Евгений Ромасько(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Сергей Морозов(Россия, Московская область)