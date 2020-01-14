«Барыс» победил «Салават Юлаев» в матче с дублями Бойда и Шестакова

Игра проходила сегодня, 14 января, в Нур-Султане и завершилась со счетом 5:3.

Первым в матче отличился «Барыс» — на пятой минуте забил Дастин Бойд. Отыграться гости смогли довольно быстро и ответили шайбой Владислава Картаева на девятой минуте. Однако на перерыв, ведя в счете, ушли хозяева, у которых на 15-й минуте дубль оформил Бойд.

Второй период получился равным. На 27-й минуте «Барыс» довел счет до 3:1, благодаря шайбе Аркадия Шестакова. После этого гости сменили вратаря, а хозяева получили большинство, однако всего через 60 секунд умудрились пропустить — за «СЮ» в меньшинстве забил Александр Кадейкин.

В третьем периоде случились еще три шайбы. На 43-й минуте Вячеслав Солодухин помог «СЮ» сравнять счет — 3:3, но «Барыс» ответил на это голами Шестакова на 56-й, который оформил дубль, и чемпиона мира в составе сборной Финляндии Атте Охтамаа на 57-й.

Для «Барыса» этот матч стал третьим в домашней серии. Ранее команда Андрея Скабелки победила ярославский «Локомотив» со счетом 4:3) и проиграла омскому «Авангарду» — 0:3.

С 63 очками после 48 игр «Барыс» идет третьим в Восточной конференции, а «СЮ» с 52 баллами после 48 матчей занимает седьмое место. Казахстанский клуб в таблице дивизиона Чернышева располагается вторым, а уфимский — третьим.