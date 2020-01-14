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19:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» победил «Салават Юлаев» в матче с дублями Бойда и Шестакова

Казахстанский «Барыс» победил уфимский «Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 14 января, в Нур-Султане и завершилась со счетом 5:3.

Первым в матче отличился «Барыс» — на пятой минуте забил Дастин Бойд. Отыграться гости смогли довольно быстро и ответили шайбой Владислава Картаева на девятой минуте. Однако на перерыв, ведя в счете, ушли хозяева, у которых на 15-й минуте дубль оформил Бойд.

Второй период получился равным. На 27-й минуте «Барыс» довел счет до 3:1, благодаря шайбе Аркадия Шестакова. После этого гости сменили вратаря, а хозяева получили большинство, однако всего через 60 секунд умудрились пропустить — за «СЮ» в меньшинстве забил Александр Кадейкин.

В третьем периоде случились еще три шайбы. На 43-й минуте Вячеслав Солодухин помог «СЮ» сравнять счет — 3:3, но «Барыс» ответил на это голами Шестакова на 56-й, который оформил дубль, и чемпиона мира в составе сборной Финляндии Атте Охтамаа на 57-й.

Для «Барыса» этот матч стал третьим в домашней серии. Ранее команда Андрея Скабелки победила ярославский «Локомотив» со счетом 4:3) и проиграла омскому «Авангарду» — 0:3.

С 63 очками после 48 игр «Барыс» идет третьим в Восточной конференции, а «СЮ» с 52 баллами после 48 матчей занимает седьмое место. Казахстанский клуб в таблице дивизиона Чернышева располагается вторым, а уфимский — третьим.

Домашняя серия для «Барыса» завершится 16 января, когда в 19:30 по времени Нур-Султана подопечные Скабелки примут «Металлург». Магнитогорцы сейчас идут шестыми на «Востоке».

Барыс
5:3
2:1, 1:1, 2:1
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 2214.01.2020, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 6038 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаНиколай Цулыгин
Вратари
Хенрик КарлссонАндрей Кареев(Юха Метсола)
1-й период
04:41Дастин Бойд(Джесси Блэкер)
08:11Владислав Картаев(Линус Умарк, Алексей II Семенов)
14:13Дастин Бойд(Павел Акользин, Атте Охтамаа)
2-й период
26:28Аркадий Шестаков(Егор Шалапов, Кертис Валк)
26:28Командный штраф
27:28Александр Кадейкин(Евгений Лисовец)
31:36Дмитрий Шевченко
3-й период
42:29Вячеслав Солодухин(Владимир Жарков)
55:33Аркадий Шестаков(Никита Михайлис, Егор Шалапов)
56:22Атте Охтамаа(Егор Петухов, Дмитрий Гурков)
Статистика
2Штрафное время2
1Игра в большинстве1
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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