Нападающий «Сибири» отпраздновал гол в стиле Дзюбы
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Форвард «Сибири» Алексей Яковлев в матче КХЛ отметил заброшенную шайбу в ворота «Куньлуня» жестом нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Форвард «Сибири» Алексей Яковлев в матче КХЛ отметил заброшенную шайбу в ворота «Куньлуня» жестом нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.
Гол Яковлева стал первым в матче против пекинского «Куньлуня. После взятия ворот форвард положил руку на голову, а второй отдал честь.
Встреча, прошедшая в Пекине, завершилась со счетом 5:4 в пользу «Сибири». После 47 игр новосибирский клуб занимает пятую строку в таблице Восточной конференции, имея 55 очков в активе.
|Курт Фрэйзер
|Николай Заварухин
|Шимон Грубец
|Алексей Красиков(Харри Сятери)
|13:38
|Алексей Яковлев(Евгений Чесалин, Николай Тимашов)
|14:26
|Спенсер Фу(Хантер Шинкарук)
|16:32
|Гриффин Райнхарт
|16:32
|Гриффин Райнхарт
|22:52
|Шимон Грубец
|24:32
|Егор Миловзоров(Александр Шаров, Виктор Комаров)
|28:01
|Юрки Йокипакка
|36:23
|Деванте Смит-Пелли
|36:23
|Ярослав Хабаров
|41:47
|Деванте Смит-Пелли(Кори Кейн)
|42:40
|Хантер Шинкарук(Деванте Смит-Пелли, Итан Уэрек)
|48:17
|Деванте Смит-Пелли(Брэндон Йип, Адам Крэкнелл)
|50:29
|Юусо Пуустинен(Александр Шаров, Микаэль Руохомаа)
|55:53
|Илья Морозов(Микаэль Руохомаа, Юусо Пуустинен)
|62:17
|Командный штраф
|победный бросок: Егор Миловзоров(Сибирь)
|8
|Штрафное время
|6
|2
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Васильев(Россия, Санкт-Петербург)
|Главный судья
|Владимир Букин(Россия, Москва)