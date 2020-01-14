Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. КХЛ
14.01
Витязь
Йокерит
23
Хоккей. КХЛ
14.01
СКА
Динамо Р
30
Хоккей. КХЛ
14.01
ЦСКА
Динамо Мн
51
Хоккей. КХЛ
14.01
Северсталь
Автомобилист
31
Хоккей. КХЛ
14.01
Торпедо
Сочи
ОТ
21
Хоккей. КХЛ
14.01
Трактор
Металлург Мг
21
Хоккей. КХЛ
14.01
Барыс
Салават Юлаев
53
Хоккей. КХЛ
14.01
Куньлунь
Сибирь
Б
45
Хоккей. КХЛ
14.01
Амур
Ак Барс
Б
23
Все события
Фоторепортажи
9Большунов впервые в карьере выиграл «Тур де Ски»
8Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного ЧМ
14 января, источник: Спорт РИА Новости

Нападающий «Сибири» отпраздновал гол в стиле Дзюбы

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Форвард «Сибири» Алексей Яковлев в матче КХЛ отметил заброшенную шайбу в ворота «Куньлуня» жестом нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Наверх

Гол Яковлева стал первым в матче против пекинского «Куньлуня. После взятия ворот форвард положил руку на голову, а второй отдал честь.

Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча, прошедшая в Пекине, завершилась со счетом 5:4 в пользу «Сибири». После 47 игр новосибирский клуб занимает пятую строку в таблице Восточной конференции, имея 55 очков в активе.

Куньлунь
4:5Б
1:1, 0:1, 3:2, 0:0
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 2214.01.2020, 14:30 (МСК UTC+3)"Шоуган Арена", 2780 зрителей
Главные тренеры
Курт ФрэйзерНиколай Заварухин
Вратари
Шимон ГрубецАлексей Красиков(Харри Сятери)
1-й период
13:38Алексей Яковлев(Евгений Чесалин, Николай Тимашов)
14:26Спенсер Фу(Хантер Шинкарук)
16:32Гриффин Райнхарт
16:32Гриффин Райнхарт
2-й период
22:52Шимон Грубец
24:32Егор Миловзоров(Александр Шаров, Виктор Комаров)
28:01Юрки Йокипакка
36:23Деванте Смит-Пелли
36:23Ярослав Хабаров
3-й период
41:47Деванте Смит-Пелли(Кори Кейн)
42:40Хантер Шинкарук(Деванте Смит-Пелли, Итан Уэрек)
48:17Деванте Смит-Пелли(Брэндон Йип, Адам Крэкнелл)
50:29Юусо Пуустинен(Александр Шаров, Микаэль Руохомаа)
55:53Илья Морозов(Микаэль Руохомаа, Юусо Пуустинен)
Овертайм
62:17Командный штраф
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Егор Миловзоров(Сибирь)
Статистика
8Штрафное время6
2Игра в большинстве3
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Васильев(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяВладимир Букин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сибирь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Куньлунь
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Эксперт рассказал, как правильно окунаться в прорубь на Крещение
Осторожно, модель: горячая жена Павла Погребняка с крутым нравом
ЦСКА прервал 13-матчевую победную серию «Реала» в Евролиге
В «Спартаке» ввели режим ручного управления: репортаж из ОАЭ
Президента Российской футбольной премьер-лиги допросили в МВД
Украинский футболист «Динамо» сравнил свою сборную с российской
Александр Овечкин побил еще несколько рекордов в НХЛ
ЦСКА одержал крупную победу в матче регулярного чемпионата КХЛ
«Химки» проиграли четвертый матч подряд в Евролиге
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь