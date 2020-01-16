Самый яркий легионер КХЛ покидает Россию. Умарк отказал «Салавату» и поедет кайфовать в Европу
После пяти лет в Уфе самое время сказать «прощай».
После пяти лет в Уфе самое время сказать «прощай».
Кризис, который наметился в КХЛ, кажется, не закончится с наступлением жесткого потолка зарплат в следующем году.
В этом вопросе он полагается на мнение семьи. По последним данным, Линус собирается продолжить карьеру в Швейцарии, хотя не стоит исключать вариант и с возвращением в родной «Лулео». Есть, наверное, и шанс, что нападающий останется в КХЛ, просто перейдет в другой клуб. Швейцария и Швеция — это, конечно, хорошо, но в России можно заработать очень много денег. Учитывая, что
Для «Салавата» потеря Умарка, сколько бы к нему ни было вопросов в этой регулярке, огромна. За пять лет Линус стал лидером уфимской команды как на льду, на и за ее пределами, плюс лучшим бомбардиром в истории клуба. Ни разу в КХЛ он не набирал меньше 40 очков за сезон. А в
Эта легкость и непосредственность влюбляет в себя болельщиков. Линус стал красной тряпкой для Артема Лукоянова и всех игроков и болельщиков «Ак Барса» в «Зеленом дерби». Умарк вообще главный раздражитель КХЛ, который с пол оборота выводит из себя соперников. Для него хоккей всегда был «just for fun». Это, кстати, совсем непонятно россиянам. И это одна из причин, почему в разные годы у легионера возникали трения с тренерским штабом и партнером. Он, как типичный швед, ставит семью на первое место. Именно поэтому в прошлом сезоне уезжал в Швецию в разгар чемпионата, где находилась беременная жена. В России же принято игроку ехать на выезд, даже если супругу надо везти в роддом. Умарк стал символом «Салавата». Глупо отрицать, что с ним или без него, «СЮ» — две разные команды. Но при этом сейчас как раз самое время сказать «прощай».
Ожидается, что в межсезонье в уфимской команде произойдут серьезные изменения, и ее покинет не только Умарк. За пять лет сам швед устал от России, устал от одинаковой картинки. И ему все сложнее и сложнее искать мотивацию, чтобы играть дальше. Плюс в списке претендентов на Кубок Гагарина «Салават» далеко не в лидерах. Такой непредсказуемости, как в НХЛ, в России не стоит ждать. Это понимает сам Линус. Расстраивает только, что за все эти годы ему не появилось замены. Сложно представить, что