Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Динамо Мн
51
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Йокерит
41
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Сочи
61
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Трактор
Б
34
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Спартак
ОТ
12
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
ХК Динамо
64
Хоккей. НХЛ
17.01
Бостон Брюинз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
17.01
Торонто Мэйпл Ливз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
17.01
Флорида Пантерз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
17.01
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
17.01
Филадельфия Флайерз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
17.01
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
17.01
Коламбус Блю Джэкетс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
17.01
Оттава Сенаторз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
17.01
Нэшвилл Предаторз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
17.01
Миннесота Уайлд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Салават Юлаев
42
Хоккей. НХЛ
17.01
Даллас Старз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Металлург Мг
43
Хоккей. НХЛ
17.01
Колорадо Эвеланш
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
17.01
Ванкувер Кэнакс
Аризона Койотс
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Ак Барс
31
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Авангард
13
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Сибирь
Б
12
Все события
Фоторепортажи
11Российские хоккеисты проиграли американцам на молодежном ЧМ
10Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
20:59 (мск), источник: Sport24

Самый яркий легионер КХЛ покидает Россию. Умарк отказал «Салавату» и поедет кайфовать в Европу

После пяти лет в Уфе самое время сказать «прощай».

Наверх
Источник: Sport24

Кризис, который наметился в КХЛ, кажется, не закончится с наступлением жесткого потолка зарплат в следующем году. Во-первых, клубы все равно намереваются его обходить, хотя бы в первые сезоны. Во-вторых, из лиги собираются уехать ведущие хоккеисты. Как сообщает «Бизнес Онлайн», Линус Умарк сообщил руководству «Салавата Юлаева», что по окончании сезона не будет продлевать контракт. За пять лет в Уфе шведский форвард стал одним из самых ярких легионеров в истории КХЛ, а ведь были еще сезоны в «Йокерите» и московском «Динамо». Наблюдать за его игрой по всей видимости российским болельщикам осталось лишь пару месяцев.

Еще в декабре сам Умарк говорил, что не принял окончательного решения по поводу своего будущего.

В этом вопросе он полагается на мнение семьи. По последним данным, Линус собирается продолжить карьеру в Швейцарии, хотя не стоит исключать вариант и с возвращением в родной «Лулео». Есть, наверное, и шанс, что нападающий останется в КХЛ, просто перейдет в другой клуб. Швейцария и Швеция — это, конечно, хорошо, но в России можно заработать очень много денег. Учитывая, что топ-клубы намереваются обходить потолок зарплат, свои 100 млн от условного СКА Умарк вполне может получить. Такой суммы он и близко не заработает в Европе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для «Салавата» потеря Умарка, сколько бы к нему ни было вопросов в этой регулярке, огромна. За пять лет Линус стал лидером уфимской команды как на льду, на и за ее пределами, плюс лучшим бомбардиром в истории клуба. Ни разу в КХЛ он не набирал меньше 40 очков за сезон. А в плей-офф всякий раз показывал первоклассный хоккей. 18 (4+14) баллов в 17 матчах в прошлом году, 17 (4+13) очков в 14 играх два года назад. За последние девять лет швед ни разу не проваливал плей-офф. Был полезен и в «Йокерите», и в Швейцарии, и в Швеции. Уникальная черта этого игрока — активизироваться ровно в тот момент, когда от него этого ждут больше всего. Его бывший партнер Игорь Григоренко может сколько угодно отправлять Линуса в отпуск, но спрашивать с него будут только весной.

Умарк не только приносит много пользы своей команды, он еще восхищает своей любовью к хоккею, куражной игрой, необычными финтами. Когда смотришь на бородатого шведа на льду, кажется, что он совсем не напрягается, а делает все игриво.

Эта легкость и непосредственность влюбляет в себя болельщиков. Линус стал красной тряпкой для Артема Лукоянова и всех игроков и болельщиков «Ак Барса» в «Зеленом дерби». Умарк вообще главный раздражитель КХЛ, который с пол оборота выводит из себя соперников. Для него хоккей всегда был «just for fun». Это, кстати, совсем непонятно россиянам. И это одна из причин, почему в разные годы у легионера возникали трения с тренерским штабом и партнером. Он, как типичный швед, ставит семью на первое место. Именно поэтому в прошлом сезоне уезжал в Швецию в разгар чемпионата, где находилась беременная жена. В России же принято игроку ехать на выезд, даже если супругу надо везти в роддом. Умарк стал символом «Салавата». Глупо отрицать, что с ним или без него, «СЮ» — две разные команды. Но при этом сейчас как раз самое время сказать «прощай».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ожидается, что в межсезонье в уфимской команде произойдут серьезные изменения, и ее покинет не только Умарк. За пять лет сам швед устал от России, устал от одинаковой картинки. И ему все сложнее и сложнее искать мотивацию, чтобы играть дальше. Плюс в списке претендентов на Кубок Гагарина «Салават» далеко не в лидерах. Такой непредсказуемости, как в НХЛ, в России не стоит ждать. Это понимает сам Линус. Расстраивает только, что за все эти годы ему не появилось замены. Сложно представить, что кто-то в Уфе по масштабу личности в ближайшие сезоны сможет сравниться с этим шведом.

Читайте также
Салават Юлаев
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Карпин знает свою жену с пеленок. Сначала он встречался с ее мамой
Русского гонщика Квята бросила бразильская модель с полугодовалым ребенком на руках. Ее затравили
Расширение РПЛ и реформа Кубка России. Главное
14 лет назад Овечкин забил свой величайший гол в НХЛ (видео)
Наши биатлонисты не опозорились в Рупольдинге. Но все печально
ЦСКА первым обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ
Неймар скрывал отношения с российской моделью (фото)
«Спартак» впервые с 2013 года переиграл на выезде «Северсталь»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь