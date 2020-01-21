Минское «Динамо» в домашнем матче КХЛ обыграло «Спартак»

Через 18 секунд после старта второй двадцатиминутки форвард москвичей Робин Ганзл увеличил отрыв своей команды. Динамовцы собрались с силами, и в середине периода Шейн Принс сравнял счет, реализовав большинство. Спустя шесть минут его поддержал одноклубник Евгений Дадонов — 3:2. До начала второго перерыва цифры на табло не изменились.

На 42-й минуте «зубры» в контратаке и увеличили отрыв от «красно-белых» до двух шайб. Автором гола стал нападающий Александр Китаров. После этого хоккеисты «Спартака» прибавили в темпе и за семь с небольшим минут до сирены сократили отставание до одной шайбы — отличился форвард Каспарс Даугавиньш. Однако перевести игру в овертайм гостям не удалось.