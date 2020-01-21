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22:29 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» в домашнем матче КХЛ обыграло «Спартак»

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» в домашнем матче чемпионата КХЛ выиграли у московского «Спартака» со счетом 4:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Хоккеисты обеих команд с начала противостояния выбрали атакующую тактику. После серии рикошетов на 6-й минуте матча форвард «зубров» Игорь Мартынов открыл счет. Гости попытались отыграться, увеличив скорости. Осуществить задуманное получилось на 16-й минуте: нападающий «Спартака» Илья Зубов реализовал большинство и восстановил равновесие сил.

Через 18 секунд после старта второй двадцатиминутки форвард москвичей Робин Ганзл увеличил отрыв своей команды. Динамовцы собрались с силами, и в середине периода Шейн Принс сравнял счет, реализовав большинство. Спустя шесть минут его поддержал одноклубник Евгений Дадонов — 3:2. До начала второго перерыва цифры на табло не изменились.

На 42-й минуте «зубры» в контратаке и увеличили отрыв от «красно-белых» до двух шайб. Автором гола стал нападающий Александр Китаров. После этого хоккеисты «Спартака» прибавили в темпе и за семь с небольшим минут до сирены сократили отставание до одной шайбы — отличился форвард Каспарс Даугавиньш. Однако перевести игру в овертайм гостям не удалось.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта сыграют 25 января на ледовой площадке «Минск-Арены» против череповецкой «Северстали».

Динамо Мн
4:3
1:1, 2:1, 1:1
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 2321.01.2020, 19:10 (МСК UTC+3)"Минск-Арена"
Главные тренеры
Крэйг ВудкрофтОлег Знарок
Вратари
Никита Толопило(Дэнни Тэйлор)Юлиус Гудачек(Никита Беспалов)
1-й период
05:31Игорь Мартынов(Джо Морроу, Райан Спунер)
06:31Роман Достанко
14:06Игорь Мартынов
15:07Илья Зубов(Артем Федоров, Дмитрий Вишневский)
2-й период
20:18Робин Ганзл(Артем Федоров, Анатолий Никонцев)
30:07Денис Кокарев
30:29Шейн Принс(Райан Спунер, Марк-Андре Граньяни)
36:40Евгений II Дадонов(Дмитрий Знахаренко, Иван Дроздов)
36:40Командный штраф
3-й период
41:06Роман Достанко
41:59Александр Китаров
52:17Франсис Паре
52:54Каспарс Даугавиньш(Артем Федоров, Илья Зубов)
53:23Шейн Принс
Статистика
10Штрафное время4
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве2
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяПавел Овчинников(Россия, Москва)
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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