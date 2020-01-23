Кто станет новым президентом КХЛ? Один из кандидатов — Фазель
Дмитрий Чернышенко покидает КХЛ в связи с назначением на пост
Дмитрий Чернышенко покидает КХЛ в связи с назначением на пост
Уход человек с высокого поста, в нашем случае Дмитрия Чернышенко с должности президента КХЛ, приводит как минимуму к бурлению в интернете. Неясное будущее всегда пробуждает внутреннюю тревогу. В действительности все
Для начала предлагаю вспомнить фразу Президента страны Владимира Путина, несколько лет назад заявившего «я придумал КХЛ». В этом нет ни капли преувеличения, если внимательно проследить то, что происходило с лигой за все время ее существования. Ни один другой спортивный проект, если не говорить о глобальных событиях типа домашних Олимпиады и чемпионата мира по футболу, не пользовался таким расположением людей самого высокого ранга — административный ресурс, финансы, условия для развития инфраструктуры. Кандидатура нового президента лиги, думаю, будет согласована с первым лицом страны.
Сам швейцарец не так давно во время интервью с моим коллегой Игорем Еронко на вопрос в лоб заявил на чистом русском «посмотрим», а затем не стал опровергать версию со своим возможным назначением, заявив, что «хочет развивать мировой хоккей».
Ждать осталось недолго. Его полномочия в Международной федерации хоккея истекают в сентябре. Легко предположить, что в начале осени швейцарца представят в новой должности. Пока же можно оставить все, как есть, либо назначить временного президента из структуры нынешнего руководства КХЛ.
Разнообразные источники настаивают на том, что вопрос с назначением Фазеля — давно решенное дело. Швейцарец настроен работать, готов к переезду в Россию на постоянной основе и не собирается тихо встречать старость. Фазель очень многое сделал для того, чтобы наша страна получила права на проведения Олимпиады и чемпионатов мира по хоккею. У него хорошие связи на всех уровнях, в качестве первого лица КХЛ Фазель смотрится как минимум логично. Это авторитет. Иначе бы столько лет он не просидел в кресле президента ИИХФ. Он знает, как договариваться.
Сейчас в управлении российского хоккея выделяются две большие фигуры — председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг и председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко. Даже по их должностям в хоккее понятно, кто за что отвечает.
Чернышенко, ушедший в политику, изначально был кандидатурой Тимченко. Мнение последнего существенно на самых верхах. Поэтому когда сейчас СМИ оперируют различными фамилиями возможных преемников, то для начала надо осознавать, кто за ними стоит и как этих людей можно представить в информационном пространстве.
Но еще важнее понять, кто будет за спиной Фазеля, если выбор
В том случае, если все же принято решение освежить руководящий состав, то в голову приходят кандидатуры Владимира Шалаева и Дмитрия Курбатова, ныне работающих в ФХР. Курбатов на посту исполнительного директора отвечает за оперативное управление федерацией, Шалаев — за разработку и внедрение Национальной программы подготовки. И нельзя сказать, если судить по последним результатам юниорских и юношеских сборных, что делают они это плохо. К тому же оба ранее уже работали в КХЛ. Есть еще вариант с именитым хоккейным ветераном во главе, имеющим опыт работы в лиге. Основные варианты — это нынешний
Но все это не более, чем рассуждения. Пока преждевременно формировать окружение Фазеля в КХЛ. Тем более что там, наверняка, будут и сюрпризы.