Кто станет новым президентом КХЛ? Один из кандидатов — Фазель

Источник: Спорт-Экспресс

Фазель умеет договариваться

Уход человек с высокого поста, в нашем случае Дмитрия Чернышенко с должности президента КХЛ, приводит как минимуму к бурлению в интернете. Неясное будущее всегда пробуждает внутреннюю тревогу. В действительности все более-менее очевидно.

Для начала предлагаю вспомнить фразу Президента страны Владимира Путина, несколько лет назад заявившего «я придумал КХЛ». В этом нет ни капли преувеличения, если внимательно проследить то, что происходило с лигой за все время ее существования. Ни один другой спортивный проект, если не говорить о глобальных событиях типа домашних Олимпиады и чемпионата мира по футболу, не пользовался таким расположением людей самого высокого ранга — административный ресурс, финансы, условия для развития инфраструктуры. Кандидатура нового президента лиги, думаю, будет согласована с первым лицом страны.

Слухи о том, что новым главой КХЛ будет нынешний президент ИИХФ Рене Фазель, циркулируют почти год.

Сам швейцарец не так давно во время интервью с моим коллегой Игорем Еронко на вопрос в лоб заявил на чистом русском «посмотрим», а затем не стал опровергать версию со своим возможным назначением, заявив, что «хочет развивать мировой хоккей».

Ждать осталось недолго. Его полномочия в Международной федерации хоккея истекают в сентябре. Легко предположить, что в начале осени швейцарца представят в новой должности. Пока же можно оставить все, как есть, либо назначить временного президента из структуры нынешнего руководства КХЛ.

Разнообразные источники настаивают на том, что вопрос с назначением Фазеля — давно решенное дело. Швейцарец настроен работать, готов к переезду в Россию на постоянной основе и не собирается тихо встречать старость. Фазель очень многое сделал для того, чтобы наша страна получила права на проведения Олимпиады и чемпионатов мира по хоккею. У него хорошие связи на всех уровнях, в качестве первого лица КХЛ Фазель смотрится как минимум логично. Это авторитет. Иначе бы столько лет он не просидел в кресле президента ИИХФ. Он знает, как договариваться.

Круг кандидатов не так обширен

Сейчас в управлении российского хоккея выделяются две большие фигуры — председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг и председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко. Даже по их должностям в хоккее понятно, кто за что отвечает.

Чернышенко, ушедший в политику, изначально был кандидатурой Тимченко. Мнение последнего существенно на самых верхах. Поэтому когда сейчас СМИ оперируют различными фамилиями возможных преемников, то для начала надо осознавать, кто за ними стоит и как этих людей можно представить в информационном пространстве.

Но еще важнее понять, кто будет за спиной Фазеля, если выбор все-таки падет на него. Своей большой команды у швейцарца нет. Он вряд ли будет с наскока влезать в детали скрытой аренды, возрождения драфта юниоров или особенностей телепоказа матчей из Ярославля. Фазель — это лицо, политик, переговорщик. Но никак не человек, посвящающий своей потенциальной работе 24 часа в сутки. Чернышенко, к слову, тоже не мог посвятить себя всего хоккею, имея еще и должность руководителя холдинга «Газпром Медиа». Его потенциальный преемник может себя полностью посвятить хоккею, уезжая в Швейцарию разве что на лето или в Рождество. Самое главное заключается в том, с кем он вместе будет работать в КХЛ.

Останутся ли в лиге люди из аппарата Чернышенко, пока не до конца ясно. В данной связи картина, при которой нынешние вице-президенты Григорий Кобылянский, Сергей Доброхвалов и другие будут работать в связке с Фазелем, кажется немного сюрреалистичной, но вполне имеющей право на жизнь.

В том случае, если все же принято решение освежить руководящий состав, то в голову приходят кандидатуры Владимира Шалаева и Дмитрия Курбатова, ныне работающих в ФХР. Курбатов на посту исполнительного директора отвечает за оперативное управление федерацией, Шалаев — за разработку и внедрение Национальной программы подготовки. И нельзя сказать, если судить по последним результатам юниорских и юношеских сборных, что делают они это плохо. К тому же оба ранее уже работали в КХЛ. Есть еще вариант с именитым хоккейным ветераном во главе, имеющим опыт работы в лиге. Основные варианты — это нынешний вице-президент лиги Валерий Каменский или управляющий директор МХЛ Алексей Морозов.