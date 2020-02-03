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20:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сибирь» в третий раз в сезоне КХЛ обыграла «Автомобилист»

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» по буллитам обыграла екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу «Сибири», в составе которой шайбы забросили Юрки Йокипакка (7-я минута) и Микаэль Руохомаа (19), также реализовавший решающий буллит. У «Автомобилиста» отличились Питер Холланд (10) и Джефф Плэтт (44).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сибирь» одержала третью подряд победу в «регулярке», обыграв «Автомобилист» в третий раз за сезон.

Сибирь
3:2Б
2:1, 0:0, 0:1, 0:0
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 253.02.2020, 15:30 (МСК UTC+3)ЛДС "Сибирь", 5620 зрителей
Главные тренеры
Николай ЗаварухинАндрей Мартемьянов
Вратари
Харри СятериВладимир Галкин
1-й период
05:04Анатолий Голышев
06:33Никита Трямкин
06:55Юрки Йокипакка(Егор Миловзоров)
09:05Питер Холланд(Найджел Доус, Денис Бодров)
18:34Микаэль Руохомаа(Константин Алексеев, Никита Михайлов)
2-й период
31:06Илья Морозов
3-й период
42:11Александр Логинов
42:11Андрей Обидин
43:43Джефф Плэтт(Дэн Секстон)
56:39Алексей Василевский
56:39Алексей Василевский
56:39Алексей Василевский
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Микаэль Руохомаа(Сибирь)
Статистика
4Штрафное время38
3Игра в большинстве1
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Главный судьяНиколай Акузовский(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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