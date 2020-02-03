«Сибирь» в третий раз в сезоне КХЛ обыграла «Автомобилист»

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу «Сибири», в составе которой шайбы забросили Юрки Йокипакка (7-я минута) и Микаэль Руохомаа (19), также реализовавший решающий буллит. У «Автомобилиста» отличились Питер Холланд (10) и Джефф Плэтт (44).