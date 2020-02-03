«Сибирь» в третий раз в сезоне КХЛ обыграла «Автомобилист»
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» по буллитам обыграла екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» по буллитам обыграла екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу «Сибири», в составе которой шайбы забросили Юрки Йокипакка (7-я минута) и Микаэль Руохомаа (19), также реализовавший решающий буллит. У «Автомобилиста» отличились Питер Холланд (10) и Джефф Плэтт (44).
«Сибирь» одержала третью подряд победу в «регулярке», обыграв «Автомобилист» в третий раз за сезон.
|Николай Заварухин
|Андрей Мартемьянов
|Харри Сятери
|Владимир Галкин
|05:04
|Анатолий Голышев
|06:33
|Никита Трямкин
|06:55
|Юрки Йокипакка(Егор Миловзоров)
|09:05
|Питер Холланд(Найджел Доус, Денис Бодров)
|18:34
|Микаэль Руохомаа(Константин Алексеев, Никита Михайлов)
|31:06
|Илья Морозов
|42:11
|Александр Логинов
|42:11
|Андрей Обидин
|43:43
|Джефф Плэтт(Дэн Секстон)
|56:39
|Алексей Василевский
|56:39
|Алексей Василевский
|56:39
|Алексей Василевский
|победный бросок: Микаэль Руохомаа(Сибирь)
|4
|Штрафное время
|38
|3
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Роман Гофман(Россия, Москва)
|Главный судья
|Николай Акузовский(Россия, Тольятти)