ХК «Торпедо» будет играть в форме с нашивками в память о Скворцове

Источник: РИА "Новости"

«В память об олимпийском чемпионе оставшиеся игры текущего сезона команда “Торпедо” проведет с нашивками на форме с изображением нижегородской “Легенды 17”», — говорится в сообщении.

В четверг в Нижнем Новгороде состоялась церемония прощания со Скворцовым, которую посетили бывшие партнеры по «Торпедо» и сборной СССР, а также действующие хоккеисты системы нижегородского клуба.

«От нас ушла легенда мирового и нижегородского хоккея. Александр Викентьевич — настоящий патриот, который прославлял не только свой родной город, но и весь советский хоккей. Это большая утрата для нашего вида спорта», — сказал генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов, слова которого приводятся на сайте клуба.