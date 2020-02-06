Текущие события
Хоккей. Европа
19:30
Финляндия
Россия
Хоккей. Европа
21:00
Чехия
Швеция
Хоккей. НХЛ
7.02
Баффало Сэйбрз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
7.02
Монреаль Канадиенс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
7.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
7.02
Флорида Пантерз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
7.02
Нью-Йорк Айлендерс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
7.02
Филадельфия Флайерз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
7.02
Оттава Сенаторз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
7.02
Сент-Луис Блюз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
7.02
Миннесота Уайлд
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго Блэкхокс
Бостон Брюинз
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
03:30
Нью-Йорк Рейнджерс
Торонто Мэйпл Ливз
53
Все события
Фоторепортажи
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
19Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы!
16:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ХК «Торпедо» будет играть в форме с нашивками в память о Скворцове

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Хоккеисты нижегородского «Торпедо» до конца текущего сезона КХЛ будут выступать в форме с нашивками с изображением олимпийского чемпиона Александра Скворцова, который скончался на 66-м году жизни 4 февраля, сообщается на официальной странице клуба в Twitter.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«В память об олимпийском чемпионе оставшиеся игры текущего сезона команда “Торпедо” проведет с нашивками на форме с изображением нижегородской “Легенды 17”», — говорится в сообщении.

В четверг в Нижнем Новгороде состоялась церемония прощания со Скворцовым, которую посетили бывшие партнеры по «Торпедо» и сборной СССР, а также действующие хоккеисты системы нижегородского клуба.

«От нас ушла легенда мирового и нижегородского хоккея. Александр Викентьевич — настоящий патриот, который прославлял не только свой родной город, но и весь советский хоккей. Это большая утрата для нашего вида спорта», — сказал генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов, слова которого приводятся на сайте клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

Скворцов в составе сборной СССР выигрывал золото Игр-1984 и серебро Олимпиады-1980, а также стал трехкратным чемпионом мира и бронзовым призером мирового первенства. В чемпионатах СССР сыграл 619 матчей, забросил 255 шайб.

Читайте также
Торпедо
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 В инстаграмме этой красотки-серфингистки есть, на что посмотреть
Фигуристая бомба: американская модель едва не сорвала Супербоул
Месси может уйти из «Барселоны». Что об этом известно
Хабиб объяснил, почему не считает себя примером для подражания
Американская модель едва не сорвала Супербоул (фото)
Роналду: В детстве думал, что в 35 лет буду рыбачить на Мадейре
«Спартак» сырой, игры не видно: команда проиграла «Локомотиву»
Отец Нурмагомедова раскритиковал бой Макгрегора и Серроне
«Был паршивой овцой»: откровения Эриксена о «Тоттенхэме»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь