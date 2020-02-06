Текущие события
Хоккей. Европа
1-й период
Чехия
Швеция
00
Хоккей. Европа
3-й период
Финляндия
Россия
30
Хоккей. НХЛ
7.02
Баффало Сэйбрз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
7.02
Монреаль Канадиенс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
7.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
7.02
Флорида Пантерз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
7.02
Нью-Йорк Айлендерс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
7.02
Филадельфия Флайерз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
7.02
Оттава Сенаторз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
7.02
Сент-Луис Блюз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
7.02
Миннесота Уайлд
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
7.02
Калгари Флэймз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
7.02
Эдмонтон Ойлерз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
7.02
Аризона Койотс
Каролина Харрикейнз
Все события
Фоторепортажи
9Джокович выиграл Australian Open
23Пушкин и витязи, елка и драники. Звезды КХЛ в Москве
19:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Куньлунь» может сыграть в Минске в случае выхода в плей-офф

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» прокомментировал информацию, согласно которой в случае выхода в плей-офф может провести домашние матчи в Минске.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«В случае попадания нашего клуба в плей-офф Минск будет рассматриваться как один из вариантов для проведения домашних матчей “Куньлуня”. Окончательное решение будет принято позже», — пояснили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе «Куньлуня».

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 28 тыс. человек.

Куньлунь
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Великолепная красотка - жена футболиста "Зенита"!
5 топ-клубов, проспавших зимнее трансферное окно
Слуцкий прокомментировал слухи об интересе «Рубина» к Кокорину
Лионель Месси захотел масштабных изменений в «Барселоне»
Российский хоккеист «Рейнджерс»: Надо мной уже все смеются
СМИ в США признали россиянина лучшим барьеристом десятилетия
«Ростов-Дон» не смог вылететь на матч Лиги чемпионов в Будапеште
Олимпийский чемпион по плаванию дисквалифицирован из-за допинга
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь