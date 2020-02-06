«Куньлунь» может сыграть в Минске в случае выхода в плей-офф
Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» прокомментировал информацию, согласно которой в случае выхода в
Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» прокомментировал информацию, согласно которой в случае выхода в
«В случае попадания нашего клуба в
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 28 тыс. человек.