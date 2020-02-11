Тренер «Автомобилиста» признал силу «Барыса» и объяснил поражение
Главный тренер Автомобилиста Андрей Мартемьянов объяснил поражение от в «Барыса» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Главный тренер Автомобилиста Андрей Мартемьянов объяснил поражение от в «Барыса» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Игра прошла 11 февраля в Екатеринбурге и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.
По словам Мартемьянова, в данный момент «Барыс» сильнее его клуба. Игра своих хоккеистов его устраивала до второй шайбы.
«Хорошая игра была. Тяжело входили в матч. У нас был большой перерыв, а соперник был на ходу. До второй шайбы нравилась игра. Потом начался романтический хоккей, начали ошибаться, за что нас быстро наказали. Нужно отдать должное сопернику — они играли и в развитии атаки хорошо, и в завершении. Они сильнее нас на данный момент», — цитирует Мартемьянова официальный сайт «Барыса».
Отметим, что следующий матч «Барыс» проведет 13 февраля, когда в 22:30 по времени
|Андрей Мартемьянов
|Андрей Скабелка
|Владимир Галкин
|Эдвард Паскуале
|04:10
|Кертис Валк
|06:47
|Никита Трямкин
|10:42
|Кертис Валк
|15:21
|Алексей Маклюков
|19:42
|Даррен Дитц
|24:04
|Никита Михайлис(Даррен Дитц, Кертис Валк)
|28:35
|Евгений Мозер(Алексей Василевский, Дэн Секстон)
|32:15
|Ефим Гуркин
|35:13
|Питер Холланд(Алексей Василевский, Найджел Доус)
|39:00
|Ииро Пакаринен(Линус Виделль)
|40:13
|Ефим Гуркин
|41:30
|Дастин Бойд(Атте Охтамаа, Роман Старченко)
|53:12
|Командный штраф
|54:50
|Роман Старченко(Атте Охтамаа, Линус Виделль)
|55:37
|Аркадий Шестаков
|55:59
|Георгий Белоусов
|10
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев(Россия, Воскресенск)
|Главный судья
|Сергей Юдаков(Россия, Москва)