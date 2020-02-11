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22:09 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Автомобилиста» признал силу «Барыса» и объяснил поражение

Главный тренер Автомобилиста Андрей Мартемьянов объяснил поражение от в «Барыса» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Игра прошла 11 февраля в Екатеринбурге и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

По словам Мартемьянова, в данный момент «Барыс» сильнее его клуба. Игра своих хоккеистов его устраивала до второй шайбы.

«Хорошая игра была. Тяжело входили в матч. У нас был большой перерыв, а соперник был на ходу. До второй шайбы нравилась игра. Потом начался романтический хоккей, начали ошибаться, за что нас быстро наказали. Нужно отдать должное сопернику — они играли и в развитии атаки хорошо, и в завершении. Они сильнее нас на данный момент», — цитирует Мартемьянова официальный сайт «Барыса».

Отметим, что следующий матч «Барыс» проведет 13 февраля, когда в 22:30 по времени Нур-Султана в гостях встретится с московским ЦСКА, лидирующим на «Западе». Казахстанский клуб уже гарантировал себе участие в Кубке Гагарина и до плей-офф сыграет еще шесть встреч.

Автомобилист
2:4
0:0, 2:2, 0:2
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 2611.02.2020, 17:00 (МСК UTC+3)КРК "Уралец", 5300 зрителей
Главные тренеры
Андрей МартемьяновАндрей Скабелка
Вратари
Владимир ГалкинЭдвард Паскуале
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04:10Кертис Валк
06:47Никита Трямкин
10:42Кертис Валк
15:21Алексей Маклюков
19:42Даррен Дитц
2-й период
24:04Никита Михайлис(Даррен Дитц, Кертис Валк)
28:35Евгений Мозер(Алексей Василевский, Дэн Секстон)
32:15Ефим Гуркин
35:13Питер Холланд(Алексей Василевский, Найджел Доус)
39:00Ииро Пакаринен(Линус Виделль)
3-й период
40:13Ефим Гуркин
41:30Дастин Бойд(Атте Охтамаа, Роман Старченко)
53:12Командный штраф
54:50Роман Старченко(Атте Охтамаа, Линус Виделль)
55:37Аркадий Шестаков
55:59Георгий Белоусов
Статистика
10Штрафное время10
5Игра в большинстве5
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Главный судьяСергей Юдаков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
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  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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