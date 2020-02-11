Тренер «Автомобилиста» признал силу «Барыса» и объяснил поражение

Игра прошла 11 февраля в Екатеринбурге и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

По словам Мартемьянова, в данный момент «Барыс» сильнее его клуба. Игра своих хоккеистов его устраивала до второй шайбы.

«Хорошая игра была. Тяжело входили в матч. У нас был большой перерыв, а соперник был на ходу. До второй шайбы нравилась игра. Потом начался романтический хоккей, начали ошибаться, за что нас быстро наказали. Нужно отдать должное сопернику — они играли и в развитии атаки хорошо, и в завершении. Они сильнее нас на данный момент», — цитирует Мартемьянова официальный сайт «Барыса».