Минское «Динамо» выиграло в гостевом матче чемпионата КХЛ у одноклубников из Риги

Игра началась без опасных моментов. Обе команды старались не рисковать. «Зубры» пытались найти бреши в обороне оппонентов, но до начала первого перерыва им этого не удалось.

Во втором периоде скорости начали расти. Гости принялись поджимать одноклубников из Риги, держа их в своей зоне. На 34-й минуте противостояния форварду «зубров» Андрею Костицыну удалось открыть счет. Его тут же поддержал атакой партнер по команде форвард Райан Спунер, реализовавший большинство — 2:0.

В третьей двадцатиминутке рижское «Динамо» попыталось восстановить равновесие сил, обрушив серию атак на голкипера минчан. «Зубры» умело оборонялись, но на 57-й минуте матча защитник хозяев ледовой площадки Увис Балинскис сократил отставание до одной шайбы, реализовав большинство. Перевести игру в овертайм у рижан не получилось. Гости одержали победу, прервав серию из четырех поражений подряд.