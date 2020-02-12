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00:21 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» выиграло в гостевом матче чемпионата КХЛ у одноклубников из Риги

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу в гостевом матче чемпионата КХЛ над одноклубниками из Риги со счетом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Игра началась без опасных моментов. Обе команды старались не рисковать. «Зубры» пытались найти бреши в обороне оппонентов, но до начала первого перерыва им этого не удалось.

Во втором периоде скорости начали расти. Гости принялись поджимать одноклубников из Риги, держа их в своей зоне. На 34-й минуте противостояния форварду «зубров» Андрею Костицыну удалось открыть счет. Его тут же поддержал атакой партнер по команде форвард Райан Спунер, реализовавший большинство — 2:0.

В третьей двадцатиминутке рижское «Динамо» попыталось восстановить равновесие сил, обрушив серию атак на голкипера минчан. «Зубры» умело оборонялись, но на 57-й минуте матча защитник хозяев ледовой площадки Увис Балинскис сократил отставание до одной шайбы, реализовав большинство. Перевести игру в овертайм у рижан не получилось. Гости одержали победу, прервав серию из четырех поражений подряд.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта 13 февраля сыграют в гостях у ярославского «Локомотива».

Динамо Р
1:2
0:0, 0:2, 1:0
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 2611.02.2020, 20:30 (МСК UTC+3)"Арена Рига", 4773 зрителя
Главные тренеры
Гиртс АнкипансКрэйг Вудкрофт
Вратари
Александр СалакДэнни Тэйлор
1-й период
09:07Олег Евенко
18:43Оскарс Батня
2-й период
22:58Робертс Липсбергс
30:44Андрис Джериньш
30:44Михаил Стефанович
30:44Михаил Стефанович
34:00Андрей Костицын(Франсис Паре)
34:59Бен Маршалл
35:26Райан Спунер(Шейн Принс)
35:26Командный штраф
3-й период
42:56Картер Эштон
42:56Дмитрий Дерябин
52:23Командный штраф
55:31Александр Китаров
56:18Увис Балинскис(Андрис Джериньш)
Статистика
17Штрафное время13
3Игра в большинстве5
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Главный судьяЯн Хрибик(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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