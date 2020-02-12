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11:50 (мск), источник: Sports.Ru

Игрок «Сибири» срубил судью подножкой сзади. Скорее всего, его дисквалифицируют

Суровые реалии КХЛ.

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После паузы на Евротур КХЛ вернулась с мощной зарубой за последние места в плей-офф: «Нефтехимик» побеждает «Локомотив», «Амур» бьется до последних минут в Санкт-Петербурге, а «Магнитка» снова проигрывает и рискует выпасть из восьмерки.

Не отстает и «Сибирь» — команда проиграла «Куньлуню» на своем льду, не забросила ни одной шайбы, а самым запоминающимся в исполнении ее хоккеистов стал вот этот эпизод:

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Глупо искать в движении Андрея Ермакова злой умысел — скорее всего, защитник случайно задел лайнсмена Дмитрия Шишло и это привело к очень болезненному падению арбитра. За этот контакт игрок «Сибири» даже не получил удаление, однако его все равно могут дисквалифицировать — в последние недели бан за контакт с судьей стал нормой для КХЛ.

В памяти сразу всплывают дисквалификации Макмиллана, Джериньша, Игнатовича и Ержабека — игроки получили от 2 до 4 матчей дисквалификации. Возможно, они действительно виноваты в столкновениях и не пытались избежать контакта, но в каждом из этих случаев арбитры занимали странную позицию, которая была для них опасной и серьезно мешала игрокам.

Самый показательный пример — удаление в матче рижского «Динамо»:

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Джериньш выходит из штрафного бокса и сталкивается с судьей — шансов избежать контакта практически не было. Итог: большой штраф и дисквалификация. За схожий эпизод дисквалификацию получил Брэндон Макмиллан из «Авангарда» — это вызвало довольно ироничную реакцию председатель совета директоров клуба Александра Крылова:

«Мы приняли это к сведению. Теперь понятно, что надо судей объезжать. Если перефразировать великого Тарасова, то теперь хоккеист обязан видеть не только шайбу, партнеров, соперников и блондинку в последнем ряду, но и арбитра. Хотя судьи у нас катаются как хотят и где хотят. Будем иметь это в виду во время плей-офф» («Спорт-Экспресс»).

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В КХЛ были эпизоды, когда игроки по делу получали бан за контакт с арбитром. Самый свежий пример — удар Артура Каюмова, который за него получил 13 матчей.

А вот Александр Овечкин, который случайно нанес травму судье в матче НХЛ:

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И ни штрафа, ни дисквалификации. В КХЛ несколько другие реалии, и на финише регулярки «Сибирь» может остаться без игрока основы на пару матчей — для дисциплинарного комитета лиги случайностей, похоже, не существует.

Егор Параскун

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Сибирь
0:3
0:0, 0:3, 0:0
Куньлунь
Хоккей, КХЛ, Неделя 2611.02.2020, 15:30 (МСК UTC+3)ЛДС "Сибирь", 4600 зрителей
Главные тренеры
Николай ЗаварухинКурт Фрэйзер
Вратари
Харри Сятери(Алексей Красиков)Шимон Грубец
2-й период
24:11Тайлер Вонг(Спенсер Фу)
34:59Брэндон Йип(Эндрю Миллер)
36:06Деванте Смит-Пелли(Итан Уэрек)
3-й период
50:46Александр Торченюк
Статистика
2Штрафное время0
0Игра в большинстве1
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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