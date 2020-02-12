Игрок «Сибири» срубил судью подножкой сзади. Скорее всего, его дисквалифицируют
Суровые реалии КХЛ.
Суровые реалии КХЛ.
После паузы на Евротур КХЛ вернулась с мощной зарубой за последние места в плей-офф: «Нефтехимик» побеждает «Локомотив», «Амур» бьется до последних минут в
Не отстает и «Сибирь» — команда проиграла «Куньлуню» на своем льду, не забросила ни одной шайбы, а самым запоминающимся в исполнении ее хоккеистов стал вот этот эпизод:
Глупо искать в движении Андрея Ермакова злой умысел — скорее всего, защитник случайно задел лайнсмена Дмитрия Шишло и это привело к очень болезненному падению арбитра. За этот контакт игрок «Сибири» даже не получил удаление, однако его все равно могут дисквалифицировать — в последние недели бан за контакт с судьей стал нормой для КХЛ.
В памяти сразу всплывают дисквалификации Макмиллана, Джериньша, Игнатовича и Ержабека — игроки получили от 2 до 4 матчей дисквалификации. Возможно, они действительно виноваты в столкновениях и не пытались избежать контакта, но в каждом из этих случаев арбитры занимали странную позицию, которая была для них опасной и серьезно мешала игрокам.
Самый показательный пример — удаление в матче рижского «Динамо»:
Джериньш выходит из штрафного бокса и сталкивается с судьей — шансов избежать контакта практически не было. Итог: большой штраф и дисквалификация. За схожий эпизод дисквалификацию получил Брэндон Макмиллан из «Авангарда» — это вызвало довольно ироничную реакцию председатель совета директоров клуба Александра Крылова:
«Мы приняли это к сведению. Теперь понятно, что надо судей объезжать. Если перефразировать великого Тарасова, то теперь хоккеист обязан видеть не только шайбу, партнеров, соперников и блондинку в последнем ряду, но и арбитра. Хотя судьи у нас катаются как хотят и где хотят. Будем иметь это в виду во время плей-офф» («Спорт-Экспресс»).
В КХЛ были эпизоды, когда игроки по делу получали бан за контакт с арбитром. Самый свежий пример — удар Артура Каюмова, который за него получил 13 матчей.
А вот Александр Овечкин, который случайно нанес травму судье в матче НХЛ:
И ни штрафа, ни дисквалификации. В КХЛ несколько другие реалии, и на финише регулярки «Сибирь» может остаться без игрока основы на пару матчей — для дисциплинарного комитета лиги случайностей, похоже, не существует.
Егор Параскун
|Николай Заварухин
|Курт Фрэйзер
|Харри Сятери(Алексей Красиков)
|Шимон Грубец
|24:11
|Тайлер Вонг(Спенсер Фу)
|34:59
|Брэндон Йип(Эндрю Миллер)
|36:06
|Деванте Смит-Пелли(Итан Уэрек)
|50:46
|Александр Торченюк
|2
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Евгений Ромасько(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Юрий Оскирко(Россия, Ярославль)