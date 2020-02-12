Кажется, бывшие тренеры сборной России ненавидят друг друга. Баттл Знарка и Воробьева — круто для КХЛ
Нашему хоккею не хватает ненависти.
Нашему хоккею не хватает ненависти.
На многосерийную зарубу Зака Кэссиана с Мэттью Ткачуком, дракой вратарей и всем безобразием, что в этом сезоне творится между «Калгари» и «Эдмонтоном», мы из России смотрим с придыханием. Даже НХЛ не видела такого хардкора десятилетиями, чего уж говорить про наш хоккей, где все друг друга уважают или, по крайней мере, делают вид.
Весь потенциальный огонь этих матчей цинично тушит то обстоятельство, что игроки московского и питерского клуба — преимущественно друзья, которые вместе играют за сборную России.
Хоть
Когда даже игроки пытаются быть максимально корректными и только в крайних случаях не сглаживают углы, чего уж ждать от тренеров? У них цеховая солидарность развита значительно лучше. Да и в силу возраста эмоции редко берут верх. За последние годы вспоминается разве что драка между Петерисом Скудрой и Евгением Попихиным, а также пикировка Крикунов — Разин, когда один сменил другого на посту главного тренера «Автомобилиста».
Обычная
Что за черная кошка пробежала между двумя тренерами? Чтобы понять, в чем причина, достаточно отмотать пленку почти на два года назад. Тогда Знарка,
Вместе со Знарком сборную и базовый клуб сборной покинул Харийс Витолиньш — его правая рука. Решение, в
По ходу сезона Илья Петрович больше работал с ближайшим резервом в олимпийской сборной, а непосредственно на Олимпиаде наблюдал за играми с трибуны, тогда как на лавке трудился Алексей Жамнов. Тем не менее, Знарок расценил решение Воробьева занять его место как предательство. С тех пор оба тренера категорически отказываются говорить друг о друге и хоть
Впрочем, сомнения в том, что Знарок с Воробьевым смогут поладить, ходили еще до олимпийского сезона. Финал Кубка Гагарина-2017 подарил нам два мема: «балет устроили» от Даниса Зарипова и «отдай им Кубок!» от главного тренера «Металлурга». Играя против СКА, уральцы по полной программе прочувствовали весь тот админресурс, который сопровождает петербуржский клуб.
«Ну что я тебе сказал», — кажется, именно эти слова произнес Знарок, когда Воробьев
Предположим, что подразумевается поведение Воробьева. Мол, Знарок заранее предполагал, что его бывшим помощник демонстративно задержится. Дабы эта история получила развитие, не мешало бы по примеру НХЛ сделать
Изгнание Знарка из российского хоккея, которое по воле первых лиц нашей страны продлилось недолго, не прошло бесследно. С тех пор «Спартак», как и положено команде с раненым зверем во главе, стал главным кошмаром СКА. Теперь и «Магнитка» пострадала
Жаль лишь, что сами участники той спортивной драмы предпочитают отмалчиваться и в лучшем случае подавать знаки. Отпусти они ненависть с поводка, хоккею бы от этого было только лучше. На трешток в исполнеии бойцов MMA можно реагировать