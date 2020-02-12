Кажется, бывшие тренеры сборной России ненавидят друг друга. Баттл Знарка и Воробьева — круто для КХЛ

Источник: Sport24

На многосерийную зарубу Зака Кэссиана с Мэттью Ткачуком, дракой вратарей и всем безобразием, что в этом сезоне творится между «Калгари» и «Эдмонтоном», мы из России смотрим с придыханием. Даже НХЛ не видела такого хардкора десятилетиями, чего уж говорить про наш хоккей, где все друг друга уважают или, по крайней мере, делают вид.

КХЛ пыталась подвинуть как главное свое дерби противостояние СКА и ЦСКА, но не вышло. И дело не только в том, что болельщики всех остальных клубов ненавидят «армейцев».

Весь потенциальный огонь этих матчей цинично тушит то обстоятельство, что игроки московского и питерского клуба — преимущественно друзья, которые вместе играют за сборную России.

Хоть какой-то остроты чемпионату КХЛ пытаются добавить «Ак Барс» с «Салаватом Юлаевым». Участники «Зеленого дерби» периодически перебрасываются в прессе взаимными претензиями. И, вроде бы, делают это довольно искренне. А недавно капитан уфимцев Григорий Панин и игрок «Сибири» Евгений Чесалин публично выясняли, кто из них больше симулянт. Что сказать Панину было и у «Адмирала». Тоже недурно.

Когда даже игроки пытаются быть максимально корректными и только в крайних случаях не сглаживают углы, чего уж ждать от тренеров? У них цеховая солидарность развита значительно лучше. Да и в силу возраста эмоции редко берут верх. За последние годы вспоминается разве что драка между Петерисом Скудрой и Евгением Попихиным, а также пикировка Крикунов — Разин, когда один сменил другого на посту главного тренера «Автомобилиста».

Вы могли не заметить, но после матча «Спартак» — «Магнитка» произошла любопытная сцена.

Обычная пресс-конференция после игры. Никаких откровений от тренеров. Но сколько деталей! Илья Воробьев приходит через некоторое время после Олега Знарка. Наставник уральцев хоть и поздравляет соперника с победой, но подчеркнуто сухо. А после завершения пресс-конференции нет даже намека на рукопожатие.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/zGYCboMzoYI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Что за черная кошка пробежала между двумя тренерами? Чтобы понять, в чем причина, достаточно отмотать пленку почти на два года назад. Тогда Знарка, только-только принесшего России олимпийское золото, потерял сразу два поста. Вылет со СКА из розыгрыша Кубка Гагарина лишил его клубной работы, а автоматически и пост в национальной команде. С того момента, как ФХР и питерским клубом рулит Роман Ротенберг, эти должности идут в связке.

Вместе со Знарком сборную и базовый клуб сборной покинул Харийс Витолиньш — его правая рука. Решение, в общем-то, логичное и предсказуемое. За последние десять лет они всего однажды работали порознь, когда Витолиньш пытался начать самостоятельную карьеру в московском «Динамо». Илья Воробьев, который сменил Знарка на должности «главного тренера (и главного мученика?) российского хоккея», никогда не воспринимался его ближайшим соратником.

Несмотря на то, что в олимпийский сезон Воробьев входил в штаб национальной команды, он всегда держался в стороне от Знарка.

По ходу сезона Илья Петрович больше работал с ближайшим резервом в олимпийской сборной, а непосредственно на Олимпиаде наблюдал за играми с трибуны, тогда как на лавке трудился Алексей Жамнов. Тем не менее, Знарок расценил решение Воробьева занять его место как предательство. С тех пор оба тренера категорически отказываются говорить друг о друге и хоть как-то комментировать свои отношения.

Впрочем, сомнения в том, что Знарок с Воробьевым смогут поладить, ходили еще до олимпийского сезона. Финал Кубка Гагарина-2017 подарил нам два мема: «балет устроили» от Даниса Зарипова и «отдай им Кубок!» от главного тренера «Металлурга». Играя против СКА, уральцы по полной программе прочувствовали весь тот админресурс, который сопровождает петербуржский клуб. Кто-то скажет, что эти претензии направлены, прежде всего, судьям, но главным злом воспринимался все-таки СКА. А Знарок был его частью.

«Ну что я тебе сказал», — кажется, именно эти слова произнес Знарок, когда Воробьев пришел-таки на пресс-конференцию после матча «Спартак» — «Магнитка». Обращена она была, по всей видимости, сидящему по правую руку Владимиру Самохину — пресс-атташе красно-белых. А вот о смысле сказанного остается только догадываться.

Предположим, что подразумевается поведение Воробьева. Мол, Знарок заранее предполагал, что его бывшим помощник демонстративно задержится. Дабы эта история получила развитие, не мешало бы по примеру НХЛ сделать пресс-конференции раздельными. Тогда тренеры не будут смущаться своих коллег. Но разглядели бы мы эти намеки, если бы Воробьеву со Знарком не пришлось делить одно помещение.

Изгнание Знарка из российского хоккея, которое по воле первых лиц нашей страны продлилось недолго, не прошло бесследно. С тех пор «Спартак», как и положено команде с раненым зверем во главе, стал главным кошмаром СКА. Теперь и «Магнитка» пострадала из-за того, что Олег Валерьевич не забыл, как с ним поступили после главной победы в его жизни. Кому еще будет мстить Знарок и как далеко зайдет его вендетта?