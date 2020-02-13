«Барыс» выиграл у ЦСКА и одержал пятую победу подряд в КХЛ

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В составе победителей шайбы забросили Корбэн Найт (19-я минута), Линус Виделль (36) и Даррен Диц (53). У проигравших отличились Сергей Толчинский (12-я минута) и Клас Дальбек (49).

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев не сумел продлить результативную серию, остановившись на отметке в 14 матчей. Слепышев повторил результат Александра Радулова в сезоне-2012/13 по самой длинной результативной серии в истории ЦСКА, тогда Радулов набрал 24 очка, на счету Слепышева — 20.

«Барыс» выиграл у ЦСКА во второй раз в трех последних очных матчах. Казахстанский клуб одержал пятую победу кряду и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 77 очков в 57 матчах. ЦСКА лидирует на Западе, имея в активе 86 очков после 57 встреч. Ранее обе команды гарантировали себе участие в плей-офф КХЛ.

Хоккей КХЛ 2019-2020 Неделя 26, 13.02.2020, 19:00 Торпедо 2 СКА 3

В следующем матче подопечные Игоря Никитина 15 февраля на выезде сыграют с ярославским «Локомотивом», а «Барыс» в этот же день на домашней площадке примет «Сочи».