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13 февраля, источник: ТАСС

«Барыс» выиграл у ЦСКА и одержал пятую победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 2:3 проиграл нур-султанскому «Барысу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в присутствии 7582 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Корбэн Найт (19-я минута), Линус Виделль (36) и Даррен Диц (53). У проигравших отличились Сергей Толчинский (12-я минута) и Клас Дальбек (49).

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев не сумел продлить результативную серию, остановившись на отметке в 14 матчей. Слепышев повторил результат Александра Радулова в сезоне-2012/13 по самой длинной результативной серии в истории ЦСКА, тогда Радулов набрал 24 очка, на счету Слепышева — 20.

«Барыс» выиграл у ЦСКА во второй раз в трех последних очных матчах. Казахстанский клуб одержал пятую победу кряду и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 77 очков в 57 матчах. ЦСКА лидирует на Западе, имея в активе 86 очков после 57 встреч. Ранее обе команды гарантировали себе участие в плей-офф КХЛ.

Хоккей

КХЛ 2019-2020
Неделя 26, 13.02.2020, 19:00

Торпедо2СКА3
В следующем матче подопечные Игоря Никитина 15 февраля на выезде сыграют с ярославским «Локомотивом», а «Барыс» в этот же день на домашней площадке примет «Сочи».

В другом матче игрового дня петербургский СКА одержал седьмую победу подряд, обыграв в гостях нижегородское «Торпедо» (3:2) и гарантировав себе место не ниже четвертого по итогам регулярного чемпионата.

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11 декабря 2019© Ньюстюб
ЦСКА
2:3
1:1, 0:1, 1:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 2613.02.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 7582 зрителя
Главные тренеры
Игорь НикитинАндрей Скабелка
Вратари
Илья СорокинЭдвард Паскуале
1-й период
12:08Сергей Толчинский(Линден Вей, Алексей Марченко)
18:19Корбан Найт(Леонид Метальников, Ииро Пакаринен)
2-й период
34:44Командный штраф
35:49Линус Виделль(Атте Охтамаа, Корбан Найт)
36:20Дмитрий Шевченко
3-й период
48:11Клас Дальбек(Линден Вей, Мэт Робинсон)
52:47Даррен Дитц(Корбан Найт, Линус Виделль)
57:19Линден Вей
Статистика
4Штрафное время2
1Игра в большинстве2
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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