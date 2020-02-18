Кучеров в овертайме принес «Тампе» победу над «Колорадо» в матче НХЛ
ТАСС, 18 февраля. «Тампа» победила «Колорадо» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3.
ТАСС, 18 февраля. «Тампа» победила «Колорадо» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3.
В составе победителей шайбы забросили Алекс Киллорн (25-я минута), Кэмерон Гонс (26), Стивен Стэмкос и российский нападающий Никита Кучеров (64). Защитник команды Михаил Сергачев результативными действиями не отметился. Кучеров в текущем сезоне набрал 73 очка (29 шайб + 44 передачи), на счету Сергачева 30 (9+21) очков.
У проигравших отличились Андре Бураковски (5), Натан Маккиннон (39) и российский форвард Валерий Ничушкин (53). В его активе теперь 24 (12+12) очка. Лучшим игроком матча стал Кучеров, второй звездой был признан Маккиннон, третьей — Стэмкос.
«Тампа» одержала 11-ю победу подряд, установив рекорд клуба по этому показателю. Команда занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 85 очков в 60 матчах. «Колорадо» идет третьим на Западе, имея в активе 73 балла в 58 встречах. В следующем матче «Тампа» 21 февраля на выезде сыграет с «Вегасом», «Колорадо» 20 февраля примет «Нью-Йорк Айлендерс».
|Джаред Беднар
|Джон Купер
|Павел Францоуз
|Кертис Макэлхинни
|03:28
|Янни Гурд
|04:49
|Андре Бураковски(Микко Рантанен, Натан Маккиннон)
|19:01
|Райан Грэйвс
|24:54
|Алекс Киллорн(Ондржей Палат, Энтони Чирелли)
|25:10
|Кэмерон Гонс
|27:18
|Эрик Чернак
|33:43
|Стивен Стэмкос(Кевин Шаттенкирк, Брэйден Пойнт)
|38:26
|Натан Маккиннон(Эрик Джонсон, Габриэль Ландескуг)
|48:51
|Джей Ти Комфер
|48:51
|Никита Задоров
|48:51
|Патрик Марун
|48:51
|Михаил Сергачев
|50:29
|Кэмерон Гонс
|52:43
|Валерий Ничушкин(Габриэль Ландескуг, Кейл Макар)
|54:30
|Энтони Чирелли
|63:03
|Никита Кучеров
Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Натан Маккиннон (Колорадо Эвеланш), Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг)
|6
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0