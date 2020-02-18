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10:04 (мск), источник: ТАСС

Кучеров в овертайме принес «Тампе» победу над «Колорадо» в матче НХЛ

ТАСС, 18 февраля. «Тампа» победила «Колорадо» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3.

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В составе победителей шайбы забросили Алекс Киллорн (25-я минута), Кэмерон Гонс (26), Стивен Стэмкос и российский нападающий Никита Кучеров (64). Защитник команды Михаил Сергачев результативными действиями не отметился. Кучеров в текущем сезоне набрал 73 очка (29 шайб + 44 передачи), на счету Сергачева 30 (9+21) очков.

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У проигравших отличились Андре Бураковски (5), Натан Маккиннон (39) и российский форвард Валерий Ничушкин (53). В его активе теперь 24 (12+12) очка. Лучшим игроком матча стал Кучеров, второй звездой был признан Маккиннон, третьей — Стэмкос.

«Тампа» одержала 11-ю победу подряд, установив рекорд клуба по этому показателю. Команда занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 85 очков в 60 матчах. «Колорадо» идет третьим на Западе, имея в активе 73 балла в 58 встречах. В следующем матче «Тампа» 21 февраля на выезде сыграет с «Вегасом», «Колорадо» 20 февраля примет «Нью-Йорк Айлендерс».

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Колорадо Эвеланш
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1:0, 1:3, 1:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей, НХЛ, Неделя 2218.02.2020, 05:00 (МСК UTC+3)Pepsi Center
Главные тренеры
Джаред БеднарДжон Купер
Вратари
Павел ФранцоузКертис Макэлхинни
1-й период
03:28Янни Гурд
04:49Андре Бураковски(Микко Рантанен, Натан Маккиннон)
19:01Райан Грэйвс
2-й период
24:54Алекс Киллорн(Ондржей Палат, Энтони Чирелли)
25:10Кэмерон Гонс
27:18Эрик Чернак
33:43Стивен Стэмкос(Кевин Шаттенкирк, Брэйден Пойнт)
38:26Натан Маккиннон(Эрик Джонсон, Габриэль Ландескуг)
3-й период
48:51Джей Ти Комфер
48:51Никита Задоров
48:51Патрик Марун
48:51Михаил Сергачев
50:29Кэмерон Гонс
52:43Валерий Ничушкин(Габриэль Ландескуг, Кейл Макар)
54:30Энтони Чирелли
Овертайм
63:03Никита Кучеров
Лучшие игроки матча
Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Натан Маккиннон (Колорадо Эвеланш), Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Статистика
6Штрафное время12
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
НХЛ
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