Кучеров в овертайме принес «Тампе» победу над «Колорадо» в матче НХЛ

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В составе победителей шайбы забросили Алекс Киллорн (25-я минута), Кэмерон Гонс (26), Стивен Стэмкос и российский нападающий Никита Кучеров (64). Защитник команды Михаил Сергачев результативными действиями не отметился. Кучеров в текущем сезоне набрал 73 очка (29 шайб + 44 передачи), на счету Сергачева 30 (9+21) очков.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/J8WfOOF1ZQE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

У проигравших отличились Андре Бураковски (5), Натан Маккиннон (39) и российский форвард Валерий Ничушкин (53). В его активе теперь 24 (12+12) очка. Лучшим игроком матча стал Кучеров, второй звездой был признан Маккиннон, третьей — Стэмкос.

«Тампа» одержала 11-ю победу подряд, установив рекорд клуба по этому показателю. Команда занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 85 очков в 60 матчах. «Колорадо» идет третьим на Западе, имея в активе 73 балла в 58 встречах. В следующем матче «Тампа» 21 февраля на выезде сыграет с «Вегасом», «Колорадо» 20 февраля примет «Нью-Йорк Айлендерс».