«Амур» лишился шансов на выход в плей-офф КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Победную шайбу забросил Мэтт Уайт, он реализовал назначенный на 33-й секунде овертайма буллит. В основное время у «Нефтехимика» шайбы забросили Зак Митчелл (7) и Евгений Рясенский (57), в составе «Амура» результативными бросками отметились Михал Йордан (48-я минута) и Кирилл Рассказов (51).

Рясенский отличился впервые с 29 января 2015 года, его безголевая серия составила 187 матчей.

«Амур» и «Нефтехимик» провели второй очный матч за два дня, в воскресенье хабаровский клуб проиграл со счетом 0:8, что стало для него самым крупным поражением в КХЛ.

Поражение лишило «Амур» шансов на выход в плей-офф КХЛ. Хабаровский клуб занимает десятое место в Восточной конференции, набрав 60 очков после 61 матча. «Нефтехимик», находясь на восьмой позиции в той же конференции, набрал после 61 игры 62 очка, однако «Амур» не сможет опередить «Нефтехимик» из-за меньшего числа побед. В Восточной конференции уже определились семь участников плей-офф: «Ак Барс» (Казань), «Барыс» (Нур-Султан), «Авангард» (Омск), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Сибирь» (Новосибирск), «Салават Юлаев» (Уфа) и «Металлург» (Магнитогорск). За оставшуюся путевку борются «Нефтехимик» (остался один матч, который пройдет в среду) и «Куньлунь» (Пекин), который в данный момент играет против рижского «Динамо».