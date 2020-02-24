Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Куньлунь
Динамо Р
12
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Барыс
13
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Нефтехимик
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Вегас Голден Найтс
ОТ
56
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз
24
Хоккей. НХЛ
25.02
Коламбус Блю Джэкетс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
03:30
Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт Ред Уингз
Калгари Флэймз
24
Все события
Фоторепортажи
18Самые известные ученицы Тутберидзе
16Прощание с Валерием Рейнгольдом
12:56 (мск), источник: ТАСС

«Амур» лишился шансов на выход в плей-офф КХЛ

ТАСС, 24 февраля. Хабаровский «Амур» дома уступил в овертайме нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и лишился шансов на выход в плей-офф КХЛ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Победную шайбу забросил Мэтт Уайт, он реализовал назначенный на 33-й секунде овертайма буллит. В основное время у «Нефтехимика» шайбы забросили Зак Митчелл (7) и Евгений Рясенский (57), в составе «Амура» результативными бросками отметились Михал Йордан (48-я минута) и Кирилл Рассказов (51).

Рясенский отличился впервые с 29 января 2015 года, его безголевая серия составила 187 матчей.

«Амур» и «Нефтехимик» провели второй очный матч за два дня, в воскресенье хабаровский клуб проиграл со счетом 0:8, что стало для него самым крупным поражением в КХЛ.

Поражение лишило «Амур» шансов на выход в плей-офф КХЛ. Хабаровский клуб занимает десятое место в Восточной конференции, набрав 60 очков после 61 матча. «Нефтехимик», находясь на восьмой позиции в той же конференции, набрал после 61 игры 62 очка, однако «Амур» не сможет опередить «Нефтехимик» из-за меньшего числа побед. В Восточной конференции уже определились семь участников плей-офф: «Ак Барс» (Казань), «Барыс» (Нур-Султан), «Авангард» (Омск), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Сибирь» (Новосибирск), «Салават Юлаев» (Уфа) и «Металлург» (Магнитогорск). За оставшуюся путевку борются «Нефтехимик» (остался один матч, который пройдет в среду) и «Куньлунь» (Пекин), который в данный момент играет против рижского «Динамо».

В последнем матче регулярного чемпионата текущего сезона КХЛ 26 февраля «Амур» дома встретится с «Барысом» из Казахстана, «Нефтехимик» в этот же день сыграет в гостях с «Адмиралом» из Владивостока.

Читайте также
Амур
2:3ОТ
0:1, 0:0, 2:1
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат24.02.2020, 10:00 (МСК UTC+3)СЗК "Платинум-Арена", 7100 зрителей
Главные тренеры
Александр ГулявцевВячеслав Буцаев
Вратари
Евгений АликинАлександр Шарыченков
1-й период
06:21Зак Митчелл(Александр Брынцев)
09:41Ильдар Шиксатдаров
2-й период
21:24Глеб Корягин
26:41Командный штраф
36:12Ондржей Витасек
3-й период
43:38Алексей Волгин
43:38Алексей Волгин
47:07Михал Йордан(Гынек Зогорна, Данил Файзуллин)
48:35Якоб Берглунд
50:42Кирилл Рассказов(Валерий Васильев, Игорь Руденков)
56:53Евгений Рясенский(Павел Куликов, Тимур Хафизов)
Овертайм
60:33Мэтт Уайт
Статистика
6Штрафное время29
4Игра в большинстве3
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Васильев(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Амур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нефтехимик
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Емельяненко: удар пришелся в висок, и я почувствовал, как пошел вниз
Ковальчук и Овечкин снова вместе. Илья стал игроком «Вашингтона»
Харитонов нокаутировал Родригеса быстрее, чем задумал
Логинов — спасение и ужас российского биатлона. За ним — никого
Что говорят в Америке об обмене Ковальчука в «Кэпиталз»
Побеждал Фуркада, выигрывал ЧМ. Где сейчас Максим Цветков
Загитова поздравила Тутберидзе с днем рождения (фото)
«Довели»: Губерниев о решении Логинова сняться с масс-старта
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь