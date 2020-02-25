«Торпедо» стало последним участником плей-офф КХЛ сезона-2019/20

Для того чтобы обеспечить себе место в плей-офф КХЛ, «Торпедо» необходимо было в матче с «Йокеритом» не проиграть в основное время. «Торпедо» набрало в итоге 64 очка и стало в турнирной таблице Западной конференции недосягаемым для идущего на девятом месте «Сочи», который уступил в гостях «Северстали» со счетом 2:3 и за один матч до конца регулярного чемпионата отстает от команды из Нижнего Новгорода на пять очков.