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21:42 (мск), источник: ТАСС

«Торпедо» стало последним участником плей-офф КХЛ сезона-2019/20

ТАСС, 25 февраля. Нижегородское «Торпедо» на своем льду одержало победу над хельсинкским «Йокеритом» со счетом 3:1 и стало последним участником плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2019/20.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Шредер (9-я минута), Тай Ратти (9) и Кирилл Ураков (13). У проигравших отличился Никлас Йенсен (12).

Для того чтобы обеспечить себе место в плей-офф КХЛ, «Торпедо» необходимо было в матче с «Йокеритом» не проиграть в основное время. «Торпедо» набрало в итоге 64 очка и стало в турнирной таблице Западной конференции недосягаемым для идущего на девятом месте «Сочи», который уступил в гостях «Северстали» со счетом 2:3 и за один матч до конца регулярного чемпионата отстает от команды из Нижнего Новгорода на пять очков.

Таким образом, определились все участники плей-офф КХЛ текущего сезона. От Западной конференции ими стали московские ЦСКА, «Динамо», «Спартак», санкт-петербургский СКА, «Йокерит», ярославский «Локомотив», подольский «Витязь» и «Торпедо». Из Восточной конференции в плей-офф вышли казанский «Ак Барс», «Барыс» из Нур-Султана, омский «Авангард», екатеринбургский «Автомобилист», новосибирская «Сибирь», уфимский «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург» и нижнекамский «Нефтехимик».

Плей-офф КХЛ стартует 1 марта.

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22 февраля© Ньюстюб
Торпедо
3:1
3:1, 0:0, 0:0
Йокерит
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат25.02.2020, 19:00 (МСК UTC+3)КРК "Нагорный", 5500 зрителей
Главные тренеры
Дэвид НемировскиЛаури Марьямяки
Вратари
Андерс ЛиндбекАнтти Ниеми
1-й период
08:14Джордан Шредер(Дамир Жафяров)
08:25Тай Рэтти(Станислав Бочаров, Андрей Белевич)
11:29Никлас Йенсен(Петри Контиола)
12:01Кирилл Ураков(Даниил Ильин)
2-й период
39:55Теему Эронен
3-й период
40:44Оливер Лауридсен
47:04Данил Веряев
47:49Петри Контиола
Статистика
2Штрафное время6
3Игра в большинстве1
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАнтон Лаврентьев(Россия, Казань)
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
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  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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