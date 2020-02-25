«Торпедо» стало последним участником плей-офф КХЛ сезона-2019/20

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Шредер (9-я минута), Тай Ратти (9) и Кирилл Ураков (13). У проигравших отличился Никлас Йенсен (12).
Для того чтобы обеспечить себе место в плей-офф КХЛ, «Торпедо» необходимо было в матче с «Йокеритом» не проиграть в основное время. «Торпедо» набрало в итоге 64 очка и стало в турнирной таблице Западной конференции недосягаемым для идущего на девятом месте «Сочи», который уступил в гостях «Северстали» со счетом 2:3 и за один матч до конца регулярного чемпионата отстает от команды из Нижнего Новгорода на пять очков.
Таким образом, определились все участники плей-офф КХЛ текущего сезона. От Западной конференции ими стали московские ЦСКА, «Динамо», «Спартак», санкт-петербургский СКА, «Йокерит», ярославский «Локомотив», подольский «Витязь» и «Торпедо». Из Восточной конференции в плей-офф вышли казанский «Ак Барс», «Барыс» из Нур-Султана, омский «Авангард», екатеринбургский «Автомобилист», новосибирская «Сибирь», уфимский «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург» и нижнекамский «Нефтехимик».
Плей-офф КХЛ стартует 1 марта.