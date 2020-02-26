«Нефтехимик» на выезде победил «Адмирал» в матче КХЛ
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Нижнекамский «Нефтехимик» одержал волевую победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Нижнекамский «Нефтехимик» одержал волевую победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в среду во Владивостоке, завершилась со счетом 3:2 (0:2, 1:0, 2:0) в пользу «Нефтехимика», в составе которого шайбы забросили Йонас Энлунд (27-я минута), Павел Порядин (42) и Марат Хайруллин (57). У проигравших отличились Никита Коростелев (3) и Мартин Бакош (19).
«Нефтехимик» завершил «регулярку» на восьмом месте в таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 64 очка. В первом раунде
|Сергей Светлов
|Вячеслав Буцаев
|Юсси Олкинуора
|Константин Барулин(Федор Коротаев)
|02:46
|Никита Коростелев
|04:06
|Иван Мищенко
|07:46
|Рафаэль Бикмуллин
|07:46
|Рафаэль Бикмуллин
|17:26
|Денис Казионов
|18:22
|Мартин Бакош(Тимур Ахияров, Маркус Юнг)
|26:09
|Йонас Энлунд
|28:09
|Тимур Хафизов
|30:42
|Александр Мерескин
|30:42
|Дамир Шарипзянов
|41:50
|Павел Порядин
|45:08
|Иван Мищенко
|45:08
|Иван Мищенко
|49:15
|Шон Лалонд
|51:47
|Александр Брынцев
|56:53
|Марат Хайруллин(Павел Куликов)
|10
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Николай Акузовский(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Сергей Морозов(Россия, Московская область)