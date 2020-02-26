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15:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Нефтехимик» на выезде победил «Адмирал» в матче КХЛ

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Нижнекамский «Нефтехимик» одержал волевую победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в среду во Владивостоке, завершилась со счетом 3:2 (0:2, 1:0, 2:0) в пользу «Нефтехимика», в составе которого шайбы забросили Йонас Энлунд (27-я минута), Павел Порядин (42) и Марат Хайруллин (57). У проигравших отличились Никита Коростелев (3) и Мартин Бакош (19).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Нефтехимик» завершил «регулярку» на восьмом месте в таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 64 очка. В первом раунде плей-офф нижнекамский клуб сыграет с казанским «Ак Барсом». «Адмирал» (56) располагается на 11-й строчке, которую может потерять в случае победы челябинского «Трактора» над магнитогорским «Металлургом».

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Главные тренеры
Сергей СветловВячеслав Буцаев
Вратари
Юсси ОлкинуораКонстантин Барулин(Федор Коротаев)
1-й период
02:46Никита Коростелев
04:06Иван Мищенко
07:46Рафаэль Бикмуллин
07:46Рафаэль Бикмуллин
17:26Денис Казионов
18:22Мартин Бакош(Тимур Ахияров, Маркус Юнг)
2-й период
26:09Йонас Энлунд
28:09Тимур Хафизов
30:42Александр Мерескин
30:42Дамир Шарипзянов
3-й период
41:50Павел Порядин
45:08Иван Мищенко
45:08Иван Мищенко
49:15Шон Лалонд
51:47Александр Брынцев
56:53Марат Хайруллин(Павел Куликов)
Статистика
10Штрафное время12
5Игра в большинстве4
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Акузовский(Россия, Тольятти)
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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