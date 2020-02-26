«Нефтехимик» на выезде победил «Адмирал» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в среду во Владивостоке, завершилась со счетом 3:2 (0:2, 1:0, 2:0) в пользу «Нефтехимика», в составе которого шайбы забросили Йонас Энлунд (27-я минута), Павел Порядин (42) и Марат Хайруллин (57). У проигравших отличились Никита Коростелев (3) и Мартин Бакош (19).