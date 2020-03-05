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15:35 (мск), источник: dostup1.ru

Руководство «Трактора» объяснило неудачи команды

«Трактор» занял 11-ю строчку в таблице Восточной конференции и не попал в плей-офф.

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Руководство хоккейного клуба «Трактор» на пресс-конференции объяснило неудачные результаты сезона ошибками в селекционной работе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

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По словам первого заместителя гендиректора клуба Евгения Иванова, ставка делалась на воспитанников из Челябинска, болельщики привыкли поддерживать знакомых с детства игроков. Однако игроки, на которых делали ставку в руководстве клуба, не оправдали доверия.

В итоге «Трактор» занял 11-ю строчку в таблице Восточной конференции и не попал в плей-офф. Руководство хоккейного клуба извинилось перед болельщиками за низкий результат. В хоккейном клубе «сделали выводы» и начали готовиться к новому сезону.

Иванов также добавил, что бюджет клуба на 2020 год утвержден примерно в тех же суммах, что и ранее. Вопрос о продлении контракта с главным тренером Владимиром Юрзиновым, по словам Иванова, решать пока преждевременно.

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