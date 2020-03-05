Руководство «Трактора» объяснило неудачи команды
«Трактор» занял 11-ю строчку в таблице Восточной конференции и не попал в
«Трактор» занял 11-ю строчку в таблице Восточной конференции и не попал в
Руководство хоккейного клуба «Трактор» на
По словам первого заместителя гендиректора клуба Евгения Иванова, ставка делалась на воспитанников из Челябинска, болельщики привыкли поддерживать знакомых с детства игроков. Однако игроки, на которых делали ставку в руководстве клуба, не оправдали доверия.
В итоге «Трактор» занял 11-ю строчку в таблице Восточной конференции и не попал в
Иванов также добавил, что бюджет клуба на 2020 год утвержден примерно в тех же суммах, что и ранее. Вопрос о продлении контракта с главным тренером Владимиром Юрзиновым, по словам Иванова, решать пока преждевременно.