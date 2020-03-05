Руководство «Трактора» объяснило неудачи команды

Руководство хоккейного клуба «Трактор» на пресс-конференции объяснило неудачные результаты сезона ошибками в селекционной работе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам первого заместителя гендиректора клуба Евгения Иванова, ставка делалась на воспитанников из Челябинска, болельщики привыкли поддерживать знакомых с детства игроков. Однако игроки, на которых делали ставку в руководстве клуба, не оправдали доверия.

В итоге «Трактор» занял 11-ю строчку в таблице Восточной конференции и не попал в плей-офф. Руководство хоккейного клуба извинилось перед болельщиками за низкий результат. В хоккейном клубе «сделали выводы» и начали готовиться к новому сезону.