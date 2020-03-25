Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
23Первая победа Слуцкого в «Рубине»
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
14:42 (мск), источник: ТАСС

Александр Медведев: КХЛ решила завершить сезон, учитывая истекающие контракты игроков

МОСКВА, 25 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) приняло решение о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса (COVID-19), учитывая тот факт, что у многих игроков контракты рассчитаны до 30 апреля. Такое мнение ТАСС высказал первый президент КХЛ, член совета директоров лиги и санкт-петербургского СКА Александр Медведев.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

КХЛ в среду объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19 в мире. В сообщении лиги отмечается, что «решение принято после консультаций со всеми заинтересованными сторонами и продиктовано безопасностью здоровья игроков, болельщиков, сотрудников клубов и всех, кто участвует в организации и проведении матчей КХЛ».

«Радостного в этом сообщении ничего нет, но есть формат проведения соревнований в КХЛ, — сказал Медведев. — Регулярный чемпионат удалось завершить, мы знаем его победителя — команду ЦСКА, знаем призеров регулярного чемпионата. Но есть необходимость что-то делать с контрактами игроков, которые заканчиваются 30 апреля, кроме тех, у кого контракты заключены на более длинный срок. Игроков, у которых контракты заканчиваются в апреле, очень много».

В заявлении КХЛ подчеркивается, что решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/20 будет принято на одном из ближайших заседаний совета директоров лиги. «По поводу даты со мной не связывались, но оно, скорее всего, из соображений безопасности будет заочным», — отметил собеседник агентства.

«Как я понял, объявляется не победитель Кубка Гагарина, а победитель сезона, фактически это чемпион регулярки, — продолжил он. — На этом сезон останавливается в надежде, что если ситуация будет развиваться лучше, можно будет Кубок Гагарина провести в августе для восьми команд, может быть, в другом формате. Но приоритетом является здоровье спортсменов, членов их семей, близких и знакомых».

Медведев, который также занимает пост генерального директора клуба Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», в противовес решению КХЛ поставил ситуацию в футболе. «Если в футболе сезон можно доиграть не только в мае, но и в июне или июле, или даже в августе, то в хоккее такой ситуации нет. Можно было бы сидеть и ждать у моря погоды, но поскольку пока погода ветренная, такое решение принято Федерацией хоккея России и КХЛ», — резюмировал член совета директоров КХЛ.

СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Где Родченков? Главный разоблачитель допинга в российском спорте исчез
Месси и Гвардиола направили по €1 млн на борьбу с коронавирусом
Как на спорте в России отразится изменение сроков проведения ОИ
Менеджер Нурмагомедова рассказал об отношении бойца к деньгам
Агент Мозякина: «Металлург» сделал неприемлемое предложение
Стало известно имя первого заболевшего коронавирусом теннисиста
Чемпион мира по лыжам из России останется в группе Крамера
Шлеменко согласился провести поединок против Ал. Емельяненко
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь