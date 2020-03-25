Александр Медведев: КХЛ решила завершить сезон, учитывая истекающие контракты игроков

Источник: РИА "Новости"

КХЛ в среду объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19 в мире. В сообщении лиги отмечается, что «решение принято после консультаций со всеми заинтересованными сторонами и продиктовано безопасностью здоровья игроков, болельщиков, сотрудников клубов и всех, кто участвует в организации и проведении матчей КХЛ».

«Радостного в этом сообщении ничего нет, но есть формат проведения соревнований в КХЛ, — сказал Медведев. — Регулярный чемпионат удалось завершить, мы знаем его победителя — команду ЦСКА, знаем призеров регулярного чемпионата. Но есть необходимость что-то делать с контрактами игроков, которые заканчиваются 30 апреля, кроме тех, у кого контракты заключены на более длинный срок. Игроков, у которых контракты заканчиваются в апреле, очень много».

В заявлении КХЛ подчеркивается, что решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/20 будет принято на одном из ближайших заседаний совета директоров лиги. «По поводу даты со мной не связывались, но оно, скорее всего, из соображений безопасности будет заочным», — отметил собеседник агентства.

«Как я понял, объявляется не победитель Кубка Гагарина, а победитель сезона, фактически это чемпион регулярки, — продолжил он. — На этом сезон останавливается в надежде, что если ситуация будет развиваться лучше, можно будет Кубок Гагарина провести в августе для восьми команд, может быть, в другом формате. Но приоритетом является здоровье спортсменов, членов их семей, близких и знакомых».