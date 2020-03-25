Фастовский ожидает, что заседание совета директоров КХЛ пройдет в ближайшее время

Источник: РИА "Новости"

В среду руководство КХЛ приняло решение о досрочном завершении плей-офф текущего сезона из-за пандемии коронавируса. Согласно заявлению лиги, решение о распределении мест по итогам чемпионата 2019/2020 будет принято на одном из ближайших заседаний совета директоров КХЛ.

«Это решение общее, которое согласовано со всеми клубами. Пока точной информации о дате заседания нет. Но я думаю, что тянуть никто не будет, как только подготовят все материалы и документы. Я думаю, что в ближайшее время оно состоится, долго ждать точно не придется», — сказал Фастовский.