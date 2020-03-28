Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
23Первая победа Слуцкого в «Рубине»
10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
21:37 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Хоккеист СКА Барабанов приступит к переговорам с клубами НХЛ на следующей неделе

ТАСС, 28 марта. Нападающий санкт-петербургского СКА Александр Барабанов начнет переговоры с клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на следующей неделе. Об этом сообщает журналист телеканала Даррен Дрегер.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, интерес к 25-летнему форварду проявляли 20 команд НХЛ, в том числе «Торонто». В то же время Дрегер подчеркнул, что о переходе в один из клубов говорить пока рано.

Во время загрузки произошла ошибка.

Барабанов является воспитанником СКА, впервые за взрослую команду команду он сыграл в сезоне-2013/14. Вместе с петербургским клубом форвард дважды становился обладателем Кубка Гагарина. Всего в Континентальной хоккейной лиге на его счету 330 матчей, в которых он набрал 160 (73 шайбы + 87 передач) очков.

В составе сборной России Барабанов провел 32 матча, набрав 15 (4+11) очков. В 2018 году он выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Пхёнчхане, в его активе также две бронзовые медали чемпионатов мира.

34
фотографии
34
фотографии
34
фотографии
Хоккеисты СКА врезались в судей, получали по лицу и не замечали детей. Фото зарубы в Подольске
Читайте также
СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Неожиданные плюсы для сборной России от переноса Евро-2020
Где Родченков? Главный разоблачитель допинга в российском спорте исчез
25 случаев: в клубе Черышева эпидемия коронавируса
«Зенит» запросил 25 млн у «Наполи» за нападающего
Игрок «Спартака» подписал документ о запрете выезда из Москвы
Распродажа десятилетия: что купить для спорта и не только
«Реал» определился с игроками, которых готов продать летом
«Невозможно без жестких мер». Кадыров о борьбе с коронавирусом
Второй игрок клуба НХЛ «Колорадо» заразился коронавирусом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь