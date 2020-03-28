СМИ: Хоккеист СКА Барабанов приступит к переговорам с клубами НХЛ на следующей неделе

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, интерес к 25-летнему форварду проявляли 20 команд НХЛ, в том числе «Торонто». В то же время Дрегер подчеркнул, что о переходе в один из клубов говорить пока рано.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--61e6cc79728878bbac08" data-vnd="61e6cc79728878bbac08" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=61e6cc79728878bbac08" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Барабанов является воспитанником СКА, впервые за взрослую команду команду он сыграл в сезоне-2013/14. Вместе с петербургским клубом форвард дважды становился обладателем Кубка Гагарина. Всего в Континентальной хоккейной лиге на его счету 330 матчей, в которых он набрал 160 (73 шайбы + 87 передач) очков.

В составе сборной России Барабанов провел 32 матча, набрав 15 (4+11) очков. В 2018 году он выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Пхёнчхане, в его активе также две бронзовые медали чемпионатов мира.