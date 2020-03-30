Андрей Назаров: Надо провести турнир в августе и разыграть Кубок Гагарина

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«Пора брать свисток в зубы!»

— Тяжело остаться без хоккея, Андрей Викторович?

— Это вынужденная мера. Мы все ведем борьбу с заразой, которая пришла к нам непонятно откуда. Будем верить, что скоро мы это победим и хоккей снова начнется.

А так, конечно, тяжело сидеть дома. И не одному мне, как думаю.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--233b1accb7d1b5ea09d6" data-vnd="233b1accb7d1b5ea09d6" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=233b1accb7d1b5ea09d6" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Вы уже год без работы в КХЛ. Находитесь, можно сказать, в самоизоляции.

— Я бы так не говорил. Потому что все равно занимался делами, куда-то ездил. Отдыхал, загорал. Изоляция была от работы. Но я все равно участвовал во всевозможных процессах. Если звонили друзья и спрашивали совета, пытался помогать. Косвенно шла работа.

Но в целом с вами согласен. Я заотдыхался. И соскучился по большому хоккею. Пора брать свисток в зубы!

— А где сейчас вы самоизолировались?

— Я нахожусь в Москве, по месту прописки — вместе с супругой, с ребенком. Как можно меньше выходим из квартиры. Только по надобности. На Патриарших прудах в чудесную весеннюю погоду уже не гуляем.

Я понимаю всю серьезность ситуации. Смотрю телевизор, читаю интернет. Всех призываю сидеть дома. Чем быстрее мы все уйдем на карантин, тем скорее мы поборем заразу.

— Есть предчувствие, когда опять начнется нормальная жизнь?

— Есть, но это длительный процесс. У себя в стране мы можем быстро распаковаться. Потому что границы закрыты. И пока они не откроются, мы так и будем находиться в таком состоянии.

Коронавирус нужно победить по всему земному шару. Не могут же страны долго жить в самоизоляции. Но судя по тому, как события развиваются в Италии и Испании, даже не пахнет, что в апреле все будет как прежде.

— Итальянцы приближаются к цифре 1000 умерших в день от коронавируса.

— Ужасные цифры. Не хочется об этом даже думать. Пытаемся искать больше позитива. Много разговариваем по телефону с близкими, звоню в Челябинск родственникам. Все пытаются быть в хорошем настроении. О кошмарах не думаем.

Но от реальности не уйти. Мы это видим — Испания, Италия, уже всех обогнала Америка. Наверное, у себя дома мы решим эту проблему жесткими методами. Но пока за границей не победят вирус, все так и будет продолжаться.

«Две группы, матчи в круг, финал — и узнаем чемпиона»

— Как вы отнеслись к решению КХЛ вообще отменить этот сезон, а не держать его на паузе, как делают в НХЛ?

— Не скажу, что наша лига приняла это решение легко. Думали в главном офисе очень долго. И закончить плей-офф могли давным-давно.

— Как?

— Быстро перестроились бы, в сжатые сроки провели бы серии до двух побед. Уже выдали бы кому-то Кубок Гагарина. На мой взгляд, стоило бы более оперативно решить вопрос.

Безусловно, в этой ситуации уже тяжело что-то делать. Но если заглянуть вперед, почему нельзя рассчитывать на лето? Почему не планировать и не доиграть плей-офф КХЛ?

— Первый президент лиги Александр Медведев сказал, что в августе можно было бы разыграть Кубок Гагарина.

— Если бы мне посчастливилось посмотреть такой турнир или даже поучаствовать в нем, я бы с удовольствием поддержал подобную инициативу. Александр Иванович предложил хорошую идею. У нас в августе проходят всевозможные турниры. Мы даже половину этих названий не помним. Но почему не сыграть отложенный турнир под названием Кубок Гагарина-2020? Это точно понравится болельщикам.

— Брать ли в этот турнир «Барыс» и «Йокерит»?

— Надо взять всех, кто остался в плей-офф. А это восемь клубов. В августе все восемь команд будут готовы сыграть, допустим, в круг, разделившись перед этим на две группы.

То есть каждый клуб проведет по три матча в группе. Победители Запада и Востока выйдут в финал, который тоже пройдет до одной победы. Выдать Кубок Гагарина, все порадуются, поставим галочку, сезон закрыли. Что же в этом плохого?

— Может, сразу отдать титул чемпионов ЦСКА, потому что армейцы выиграли регулярку?

— Ну, а смысл?

Все равно останется чувство недосказанности. Мы все понимаем, что регулярку нельзя сравнивать с Кубком Гагарина. Я бы снял все вопросы именно в августовском турнире.

«Надо запретить иностранцам улетать из России сразу после сезона КХЛ»

— Как я слышал, Андрей Скабелка не хочет совмещать посты главного тренера в «Барысе» и сборной Казахстана. У вас такой опыт был. Это сложно?

— Совмещать очень тяжело. Я это делал два года. Одна рука хочет поставить более возрастного хоккеиста, чтобы лучше выступить в КХЛ. А другая рука поставила бы молодого парня, который через месяц пригодится в сборной.

Постоянно идет борьба между двумя полушариями. Вроде и КХЛ важна, но и сборная ценна. Впрочем, я слышал, что была идея пригласить в нашу лигу второй клуб из Казахстана, и он может базироваться в Алма-Ате. Тогда ситуация для тренера сборной облегчится.

— Линус Умарк уже попрощался с Уфой. Когда началась эпидемия коронавируса, то он сел в частный самолет с другими легионерами и улетел из «Салавата Юлаева».

— Это еще раз показывает, как мы в КХЛ относимся к легионерам. Зачастую со своими ребятами перегибаем палку, а вот иностранцам даем поблажки.

Такой момент нужно пересмотреть, причем в регламенте КХЛ.

Надо запретить в приказном порядке, чтобы иностранцы подписывали контракты, когда они могут улетать из клуба на следующий день после окончания сезона. Ведь контракты российских хоккеистов действуют до 30 апреля. Когда команда не попадает или вылетает из плей-офф, то там проходят тренировки, товарищеские матчи. Но иностранцы ставят условие, что уезжают после окончания сезона.

Этот пункт нужно убрать, чтобы жить по-новому. Такие эксцессы происходят не только с Умарком, но и многими другими. Называть фамилии не буду, однако они собирали вещи и просто улетали.

— Любопытно, что белорусы играют и в футбол, и в хоккей. Там живут стальные люди?

— Это решение белорусских властей, что в стране не останавливают спорт. Так что пожелаем им здоровья. У меня двоякие чувства. Но чтобы говорить однозначно, нужно находиться внутри и понимать этот вопрос.

«Часто россиян приглашают в Америку для массовки»

— Сейчас многие игроки КХЛ могут уехать за океан, и я это связываю с жестким потолком зарплат, который опускается на нашу лигу. Что вы скажете уезжающим хоккеистам?

— Я согласен со своим старым другом, гендиректором «Сибири» Кириллом Фастовским. Он сказал: стоит уехать в НХЛ уже потому, чтобы понять, что ты там никому не нужен.

Соглашусь, что в НХЛ нужны единицы из российского хоккея. В основной массе наши игроки будут выступать в АХЛ. И через три-четыре года они сыграют первый матч в НХЛ.

Почему же для массовки не пригласить? Вот и приглашают россиян. Все равно средний уровень игрока КХЛ, безусловно, выше среднего уровня игрока АХЛ. В этом мы выигрываем.

Но в НХЛ попадут единицы. Впрочем, если кто-то хочет попытать судьбу — съездите. Есть много примеров, и я могу начать с 90-х, когда молодежь уезжала. Я и сам два года пробивался наверх, только в третьем сезоне попал в НХЛ. В какой-то мере тебе должно очень повезти, чтобы звезды на небе встали правильно, и ты на постоянной основе заиграешь в НХЛ.

В мое время были уникальные хоккеисты — Буре, Жамнов, Каспарайтис, которые с ходу пробились в основу. Теперь тоже есть условные Панарин, Овечкин, Кузнецов. Но есть масса других примеров, когда люди неплохо смотрятся в КХЛ, выступают на ведущих ролях. Но попадают в НХЛ, месяц-два — и с ними все понятно. Потом они возвращаются домой.

Так что езжайте, смотрите. Не получится — вас всегда будут ждать в России.