Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
17Лидер начал с нулей
10:11 (мск), источник: Vesti.kz

«Интерес не только от «Локомотива». Бабаев откровенно рассказал о новом контракте Скабелки с «Барысом» и возвращении Доуса

Агент Шуми Бабаев в интервью Vesti.kz рассказал, почему не придвигаются переговоры по новому контракту Андрея Скабелки с «Барысом» и может ли белорусский тренер возглавить ярославский «Локомотив». Также он прояснил ситуацию относительно Найджела Доуса и прокомментировал заявление, что игрок «слишком дорогой» для казахстанского клуба.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Шуми Савиевич, есть ли продвижение по поводу контракта Скабелки с «Барысом»?

— Нет.

— С чем связана такая пауза?

— Есть несколько факторов, но, в частности, деньги вообще не при чем. Сборная? Я говорил, мое личное мнение, нереально быть тренером «Барыса» и не быть тренером сборной Казахстана. В условиях Казахстана это невозможно.

— Вы разговаривали по этому поводу с Андреем Владимировичем?

— Он это понимает.

— Но от своей позиции не хочет отступать?

— Да.

— По поводу Найджела Доуса. В «Барысе» сказали, что это слишком дорогой игрок для них.

— В «Барысе» много, что говорят. Но они даже не спрашивали про Доуса, никаких цифр мы не говорили, сам игрок тоже не говорил, что готов приехать. Наверное, виртуально «Барыс» думает, что для них это дорогой игрок. Но с «Барысом» мы даже близко не обсуждали Доуса.

Опять же, странно читать, что «Барыс» прибавляет деньги Скабелке, а мы якобы торгуемся и выбиваем больше денег, чтобы Андрей работал. Это несправедливые суждения. Подача информации от «Барыса» интересная, нам она не очень нравится. «Барыс» один раз озвучил свои цифры, с тех пор никаких обсуждений по этому вопросу не было.

— Но «Барыс» действительно предложил Скабелке улучшенный контракт?

— Да, это правда. Но с нашей стороны не было никакого ответа по контракту, у нас даже изначально не было запроса, сколько вы заплатите. Просто они позвонили и предложили новый контракт, на этом все.

— Когда этот вопрос будет решен? Дедлайн 30 апреля или раньше?

— Думаю, что вопрос будет решен раньше. «Барысу» надо готовиться к следующему сезону и Андрею тоже надо готовиться к сезону. Поэтому ситуация должна разрешиться быстрее.

— Правда ли, что к Скабелке есть предметный интерес от «Локомотива»?

— Есть команды, который звонят и спрашивают, свободен ли Андрей. Я объясняю ситуацию: клубы говорят, если вы не остаетесь в «Барысе», мы готовы разговаривать. Интерес есть не только от «Локомотива», это несколько клубов КХЛ. Но никаких переговоров нет, просто интерес. Тот же «Локомотив» и другие команды, я знаю, что у них по три-четыре кандидата на должность главного тренера.

— Что должен сделать «Барыс» и Андрей Владимирович, чтобы решение было принято и контракт продлили?

— Пока не знаю.

Ранее стало известно, что из «Барыса» в «Локомотив» вместе со Скабелкой могут отправиться два лидера казахстанского клуба. Их контракты завершаются 30 апреля.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
КХЛ отреагировала на снятие конкурента "Барыса" по дивизиону
Тренеры и ветераны биатлона призвали Драчева уйти в отставку
20 лет первому поражению Виталия Кличко. Его обвинили в трусости
Из-за коронавируса начали ликвидировать клубы КХЛ
Игроки «Спартака» пошли на сокращение зарплат на время карантина
СМИ: «Арсенал» и «Челси» заинтересованы в покупке игрока «Барсы»
Губерниев отреагировал на призыв отправить Драчева в отставку
Определились четвертьфиналисты Евро-2020 по FIFA
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь