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15:15 (мск), источник: Vesti.kz

Российский клуб перед назначением Скабелки определился с будущим экс-игрока «Барыса» и сборной Казахстана

Защитник Роман Савченко продлил контракт с ярославским «Локомотивом» на один год, сообщает «Шайба.kz».

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Российский клуб подписал Савченко перед началом этого сезона. В регулярном чемпионате КХЛ он провел 61 матч и набрал 12 (5+7) очков, а в шести играх плей-офф записал в актив две результативные передачи.

31-летний Савченко — воспитанник Усть-Каменогорска. В первых десяти сезонах КХЛ он выступал за «Барыс», но в 2018 году отказался от казахстанского гражданства и перешел в «Сибирь». За сборную Савченко играл на девяти чемпионатах мира.

Ранее сообщалось, что новым тренером «Локомотива» может стать Андрей Скабелка. Белорус последние два сезона работал в «Барысе» и получил предложение о продлении контракта, но поставил клубу условие — он не хочет параллельно возглавлять сборную Казахстана.

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