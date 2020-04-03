Российский клуб перед назначением Скабелки определился с будущим экс-игрока «Барыса» и сборной Казахстана
Защитник Роман Савченко продлил контракт с ярославским «Локомотивом» на один год, сообщает «Шайба.kz».
Защитник Роман Савченко продлил контракт с ярославским «Локомотивом» на один год, сообщает «Шайба.kz».
Российский клуб подписал Савченко перед началом этого сезона. В регулярном чемпионате КХЛ он провел 61 матч и набрал 12 (5+7) очков, а в шести играх
31-летний Савченко — воспитанник
Ранее сообщалось, что новым тренером «Локомотива» может стать Андрей Скабелка. Белорус последние два сезона работал в «Барысе» и получил предложение о продлении контракта, но поставил клубу условие — он не хочет параллельно возглавлять сборную Казахстана.