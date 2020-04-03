Российский клуб перед назначением Скабелки определился с будущим экс-игрока «Барыса» и сборной Казахстана

Российский клуб подписал Савченко перед началом этого сезона. В регулярном чемпионате КХЛ он провел 61 матч и набрал 12 (5+7) очков, а в шести играх плей-офф записал в актив две результативные передачи.

31-летний Савченко — воспитанник Усть-Каменогорска. В первых десяти сезонах КХЛ он выступал за «Барыс», но в 2018 году отказался от казахстанского гражданства и перешел в «Сибирь». За сборную Савченко играл на девяти чемпионатах мира.