Источник: До десяти игроков ЦСКА могут продолжить карьеру в НХЛ

В досрочно завершенном сезоне КХЛ-2019/20 ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата, а в плей-офф со счетом 4−0 в серии первого раунда обыграл нижегородское «Торпедо».
Согласно профайлу клуба на официальном сайте лиги, у четырнадцати хоккеистов ЦСКА контракты истекают 30 апреля.
«Количество игроков ЦСКА, которые продолжат свою карьеру в Северной Америке, может достигнуть десятка. По меньшей мере восемь хоккеистов имеют предложения от клубов НХЛ», — сообщил собеседник агентства.
«У нас есть предварительное понимание, кто покинет команду. Но очень сложно сейчас точно сказать, кто уедет, куда уедет, когда уедет. Сейчас просто нет точных ответов. И загадывать рано, потому что нет понимания, что будет с нынешним сезоном НХЛ, со следующим сезоном НХЛ. Когда он начнется? Когда закончится? Здесь очень много нюансов, пока стоит повременить», — ответил президент ЦСКА Игорь Есмантович РИА Новости на вопрос о том, как сильно изменится состав команды в межсезонье.