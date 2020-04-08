Источник: До десяти игроков ЦСКА могут продолжить карьеру в НХЛ

«У нас есть предварительное понимание, кто покинет команду. Но очень сложно сейчас точно сказать, кто уедет, куда уедет, когда уедет. Сейчас просто нет точных ответов. И загадывать рано, потому что нет понимания, что будет с нынешним сезоном НХЛ, со следующим сезоном НХЛ. Когда он начнется? Когда закончится? Здесь очень много нюансов, пока стоит повременить», — ответил президент ЦСКА Игорь Есмантович РИА Новости на вопрос о том, как сильно изменится состав команды в межсезонье.