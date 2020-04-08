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16:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Источник: До десяти игроков ЦСКА могут продолжить карьеру в НХЛ

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Число хоккеистов московского ЦСКА, которые в межсезонье покинут клуб и продолжат карьеру в Северной Америке, может достигнуть десятка, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.

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В досрочно завершенном сезоне КХЛ-2019/20 ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата, а в плей-офф со счетом 4−0 в серии первого раунда обыграл нижегородское «Торпедо».

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Согласно профайлу клуба на официальном сайте лиги, у четырнадцати хоккеистов ЦСКА контракты истекают 30 апреля.

«Количество игроков ЦСКА, которые продолжат свою карьеру в Северной Америке, может достигнуть десятка. По меньшей мере восемь хоккеистов имеют предложения от клубов НХЛ», — сообщил собеседник агентства.

«У нас есть предварительное понимание, кто покинет команду. Но очень сложно сейчас точно сказать, кто уедет, куда уедет, когда уедет. Сейчас просто нет точных ответов. И загадывать рано, потому что нет понимания, что будет с нынешним сезоном НХЛ, со следующим сезоном НХЛ. Когда он начнется? Когда закончится? Здесь очень много нюансов, пока стоит повременить», — ответил президент ЦСКА Игорь Есмантович РИА Новости на вопрос о том, как сильно изменится состав команды в межсезонье.

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