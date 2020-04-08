СКА подписал новый контракт с форвардом Кетовым
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Петербургский СКА подписал новый контракт с нападающим Евгением Кетовым, сообщается на сайте хоккейного клуба.
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Петербургский СКА подписал новый контракт с нападающим Евгением Кетовым, сообщается на сайте хоккейного клуба.
Новый контракт с 34-летним форвардом рассчитан на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что СКА подпишет с Кетовым новое соглашение.
Кетов — рекордсмен СКА по количеству игр в КХЛ, на данный момент на счету нападающего 418 матчей, в которых он набрал 108 очков при показателе полезности +35. Вместе с петербургским клубом Кетов дважды стал обладателем Кубка Гагарина.