Назван основной кандидат на пост нового главного тренера «Барыса»
Стал известен основной кандидат на вакантный пост главного тренера казахстанского хоккейного клуба «Барыс», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Стал известен основной кандидат на вакантный пост главного тренера казахстанского хоккейного клуба «Барыс», сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации «Чемпионата», им является российский специалист Андрей Назаров, который уже работал в «Барысе». На этом посту он сменит Андрея Скабелку, руководившего командой два сезона.
«“Барыс” официально объявил, что клубу не удалось договориться с главным тренером Андреем Скабелкой о продолжении сотрудничества. Основным кандидатом на пост нового главного тренера “барсов” называют Андрея Назарова, который прекрасно знаком как с “Барысом”, так и со сборной Казахстана. Если все последние слухи подтвердятся и Андрея Викторовича назначат на пост рулевого “Барыса”, то это будет грамотное решение руководства. Тут вам и умение работать с молодежью, и навыки антикризисного тренера, и знание местной специфики», — пишет издание.
Скабелка пришел в «Барыс» в 2018 году. В обоих сезонах под руководством 49-летнего белоруса казахстанский клуб выигрывал дивизион Чернышева, становился вторым в Восточной конференции и выходил во второй раунд Кубка Гагарина. Контракт белорусского специалиста с «Барысом» истекает 30 апреля.
Назаров тренировал «Барыс» в сезонах-2014/15 и 2015/16, поработав в промежутке в питерском СКА. Его последним местом работы был «Нефтехимик» (2016−2018).