Назван основной кандидат на пост нового главного тренера «Барыса»

Источник: РИА "Новости"

По информации «Чемпионата», им является российский специалист Андрей Назаров, который уже работал в «Барысе». На этом посту он сменит Андрея Скабелку, руководившего командой два сезона.

«“Барыс” официально объявил, что клубу не удалось договориться с главным тренером Андреем Скабелкой о продолжении сотрудничества. Основным кандидатом на пост нового главного тренера “барсов” называют Андрея Назарова, который прекрасно знаком как с “Барысом”, так и со сборной Казахстана. Если все последние слухи подтвердятся и Андрея Викторовича назначат на пост рулевого “Барыса”, то это будет грамотное решение руководства. Тут вам и умение работать с молодежью, и навыки антикризисного тренера, и знание местной специфики», — пишет издание.

Скабелка пришел в «Барыс» в 2018 году. В обоих сезонах под руководством 49-летнего белоруса казахстанский клуб выигрывал дивизион Чернышева, становился вторым в Восточной конференции и выходил во второй раунд Кубка Гагарина. Контракт белорусского специалиста с «Барысом» истекает 30 апреля.