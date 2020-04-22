Хоккеисты «Барыса» рассказали о любимых играх и фильмах

Какие ваши любимые видеоигры?
Джесси Блэйкер: Call of Duty;
Аркадий Шестаков: Dota, Ведьмак 3;
Валерий Орехов: Call of Duty: Warzone;
Алексей Маклюков: PUBG;
Дмитрий Гурков: FIFA;
Антон Сагадеев: Call of Duty, NHL;
Никита Михайлис: Call of Duty: Warzone, PUBG;
Алихан Асетов: Spider-Man, NHL, GTA.
Какие фильмы или сериалы вы можете порекомендовать болельщикам?
Джесси Блэкер: «Мир дикого запада»;
Егор Петухов: «Чернобыль», «Полицейский с Рублевки»;
Аркадий Шестаков: «Друзья», «Пираты Карибского моря»;
Валерий Орехов: «Эпидемия», «Колл-центр», «Джентльмены»;
Алексей Маклюков: «Достать ножи», «Невидимый гость», «Настоящий детектив», «Колл-центр»;
Дмитрий Гурков: «Чернобыль»;
Никита Михайлис: «Ходячие мертвецы», «Викинги», «Сотня», «Игра престолов», «Сверхъестественное»;
Павел Акользин: «Домашний арест», «Ольга», «Колл-центр».