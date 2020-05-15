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19:12 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА продлил контракт с хоккеистом Телегиным на два года

ТАСС, 15 мая. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА продлил контракт с нападающим Иваном Телегиным. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Новое соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона-2021/22.

Телегин выступает за ЦСКА с 2014 года, до этого играл в Хоккейной лиге Онтарио (OHL) за «Сагино Спирит» и «Барри Кольтс», а также в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за «Сент-Джонс Айскэпс». Форвард является обладателем Кубка Гагарина, трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира, олимпийским чемпионом 2018 года.

В прошедшем сезоне, который был досрочно завершен из-за коронавируса, Телегин провел 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ, забросив четыре шайбы и сделав две результативные передачи. ЦСКА занял первое место в регулярном чемпионате, а в первом раунде плей-офф в серии до четырех побед оказался сильнее нижегородского «Торпедо» — 4−0.

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