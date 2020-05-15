ЦСКА продлил контракт с хоккеистом Телегиным на два года

Телегин выступает за ЦСКА с 2014 года, до этого играл в Хоккейной лиге Онтарио (OHL) за «Сагино Спирит» и «Барри Кольтс», а также в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за «Сент-Джонс Айскэпс». Форвард является обладателем Кубка Гагарина, трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира, олимпийским чемпионом 2018 года.